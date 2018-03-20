Саснович вышла во 2-й круг турнира в Майами, Лапко выбыла в квалификации

Белоруска Александра Саснович (№ 46 рейтинга WTA) преодолела 1-й круг основной сетки турнира категории «Премьер» в американском Майами с призовым фондом 7 972 535 долларов.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В стартовом матче Александра Саснович в трех сетах взяла верх над чешкой Кристиной Плишковой (№ 80) — 1:6, 7:6 (7:5), 7:5. Поединок продолжался 2 часа 17 минут.

В 1/32 финала Александра Саснович сыграет с 25-й ракеткой мира россиянкой Анастасией Павлюченковой, посеянной на турнире под 23-м номером.

Белоруска Вера Лапко (№ 135) выбыла во 2-м круге квалификации, проиграв немецкой теннисистке Андреа Петкович (№ 111) — 6:7 (1:7), 2:6.

Еще две белоруски начнут выступление сразу с основной сетки. Арина Соболенко (№ 60) встретится с американкой Мэдисон Бренгл (№ 77), Виктория Азаренко (№ 186) — с еще одной представительницей США Кэтрин Беллис (№ 44).