"Если он наорал на официантку, делайте ноги". 10 вещей, которые нельзя прощать в начале отношений

В самом начале отношений люди часто пытаются произвести друг на друга хорошее впечатление, а порой из кожи вон лезут, чтобы пустить пыль в глаза. Да и вообще на эмоциях, влюбленности, бабочках и розовых очках, кажется, что на многие вещи можно легко закрыть глаза, а там, потом, со временем, все будет отлично, радужно и вообще «я его перевоспитаю и переделаю под себя». Но ведь давно известно, что «со мной он станет человеком» — одно из самых главных заблуждений человечества, и все же женщины снова и снова продолжают наступать на те же грабли, закрывая глаза на вполне серьезные первые звоночки, тогда как на самом деле пока не поздно, надо делать ноги.

Подай, принеси

Не секрет, что несмотря на все достижения цивилизации, женщины по-прежнему воспринимаются многими как бесплатная рабочая сила. Идея жениться ради того, чтобы кто-то, наконец, взялся утюжить рубашки, стирать носки, вымыл полы и позаботился о горячем ужине из семи блюд, популярнее, чем многие полагают.

Хуже всего обстоят дела в ситуации, когда дома у мужчины все делала мать, он никогда не жил один и понятия не имеет о том, откуда что берется, кто, что и из чего готовит и куда исчезает грязная посуда.

Если женщина априори воспринимается в качестве домашней хозяйки и мужчина искренне полагает, что это ее истинное и единственное предназначение, то лучше узнать об этом заранее, до того, как в том анекдоте: «ну, а теперь ты мой». Отличный маркер — сообщить мужчине о том, что вы не умеете или ненавидите готовить.



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Я мужчина — я решаю

Можно не признавать идеи равенства полов — личное дело каждого, конечно, — и каждая семья по-своему вправе решать, как именно они будут выстраивать отношения, кто будет зарабатывать, кто будет заниматься хозяйством, кто детьми и прочее. И женщину может вполне устраивать тот факт, что все решения принимаются мужчиной, а многие даже мечтают о том, чтобы кто-то пришел и все взял на себя. Но даже понятие патриархата не должно отрицать элементарного уважения, попыток прислушиваться другу к другу, советоваться и принимать во внимание интересы партнера. Именно это и подразумевают под собой партнерские отношения — а в норме они должны быть именно партнерскими, вне зависимости от взглядов. А если кулаком по столу и «как я сказал — так и будет», то это уже абьюз.

Повышать голос и срываться на крик

Наше общество в целом нелегко назвать тактичным и высококультурным. Понятно, что все мы не такие, разговариваем высоким штилем и «будьте любезны», однако в общественных местах, да и за тонкими соседскими стенами почему-то чаще, чем следовало бы, мы слышим разговоры на повышенных тонах и крики из серии «как же ты меня задолбала!» (Простите.) Когда на вас кричат — это ненормально, и точка. Вне зависимости от контекста.



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Неуважение к окружающим

Говорят, если хотите узнать, как мужчина будет относиться к вам, посмотрите, как он относится к собственной матери. Однако понятие это гораздо шире — достаточно посмотреть, как человек относится к людям в целом и к женщинам в частности. Расизм, сексистские шуточки, дискриминация любого рода, нетерпимость и прочие «прелести» — повод серьезно задуматься. Не бывает так, что к окружающим человек относится пренебрежительно и только к вам — уважение на веки вечные.

Если мужчина кричит проезжающей мимо женщине «куда прешь, овца!», имеет ли особое значение, что через секунду он с улыбкой интересуется у вас «как ты, солнышко?» Сколько времени потребуется на то, чтобы из солнышка превратиться в овцу, как думаете?

Вас не воспринимают всерьез

Бывает, что, несмотря на всю любовь, один человек смотрит на другого свысока. И этим другим, как правило, оказывается женщина. Такое вот знакомое многим снисходительное «ой, эти ваши женские штучки, женские дела, бирюльки, хиханьки, ой, что там у тебя за работа, кто это вообще читает, тебе, может, еще за это и деньги платят, ха-ха-ха». Да уж, конечно, не ракеты запускаем, куда нам, глупеньким.



soyuz.ru / Кадр из сериала «Большая маленькая ложь» носит иллюстративный характер

Чрезмерный контроль

Доверие так же, как и личное пространство, очень важная составляющая любых отношений. Патологическая ревность, тотальный контроль и желание всегда быть в курсе того, где вы, с кем и зачем — серьезный повод задуматься о том, стоит ли продолжать эти отношения. Потому что там недалеко до проверки телефона, почты и социальных сетей, выбора того, что вам носить, в результате чего «вон то, слишком короткое, обтягивающее и декольтированное» окажется на помойке.

Раздражительность и несдержанность

Опять же необязательно по отношению к вам, достаточно обращать внимание на то, как человек общается с другими людьми. Если его раздражают «понаехавшие», водители, стоящие рядом в очереди, если он орет, а за то, что ему нечаянно наступили на ногу, он готов дать в глаз, готовьтесь — рано или поздно получите и вы.

Жадность

Не разумное потребление, а именно патологическая жадность. Как правило, такие вещи скрывать никто и не пытается, потому что патологически жадные люди не способны даже пускать пыль в глаза и уже на первом свидании будут рассказывать о том, что нечего тратиться на воду, когда можно прийти домой и попить из-под крана. Думаю, не стоит объяснять, как может раскрыться это качество, когда вы, к примеру, будете в декрете и хотя бы на время окажетесь финансово зависимы от мужчины.



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Безответственность

Например, человек считает нормальным не отвечать на звонки и никогда не перезванивать на непринятые вызовы. Или пообещал, не сделал и не посчитал нужным объясниться и извиниться. Ну не сделал и не сделал. Подумаешь. Только вряд ли стоит строить с этим человеком серьезные отношения и планировать совместных детей.

Полное расхождение во взглядах

Конечно, если на выборах вы будете голосовать за разных кандидатов в президенты, то это вряд ли разрушит вашу семейную жизнь, но есть множество вещей, где схожесть взглядов и единство мировоззрения очень важны. Например, взгляды на воспитание детей: вы приверженец традиционной медицины, а он лечится гомеопатией и считает вакцинацию злом, вы вегетарианка, а он — за сосиски с шестимесячного возраста. Или все те же гендерные терки: мужчина считает, что женщина должна сидеть дома и заниматься детьми, а вы вообще рожать не планируете. Разберитесь с этим на берегу — до начала шторма.