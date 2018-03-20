Минск в июле станет вертолетной столицей мира

В столице пройдет вертолетный мундиаль.

Минск с 23 по 29 июля впервые в своей истории примет чемпионат мира по вертолетному спорту. Зрелищное соревнование пройдет на аэродроме Боровая и соберет вместе около 40-45 экипажей из 10-15 стран, рассказал организатор – Белорусская федерация авиационного спорта.

Авиационный чемпионат такого масштаба ранее не проводился в белорусской столице. Как ожидается, в нем примут участие около 100 авиаторов со всей планеты. Среди фаворитов – и белорусы, взявшие «серебро» на прошлом чемпионате мира в Польше. В Минске вертолетчикам предстоит состязаться в слаломе, развозке грузов, навигации, полете на точность, командной эстафете и других дисциплинах.

Вертолетный мундиаль вошел в число трех чемпионатов мира, которые пройдут в 2018 году в Беларуси. Он также станет последним соревнованием на аэродроме Боровая до его полного закрытия.

Помимо мирового чемпионата, в Минске с 28 по 29 июля пройдет ежегодный авиационный фестиваль #ПроНебо. Посетители увидят различные летательные аппараты – от аэростатов до самолетов. Самым зрелищным моментом чемпионата обещают стать вертолетные гонки.

«Проведение чемпионата в первую очередь позволит Минску стать в июле вертолетной столицей мира. И теперь в дополнение к признанным успехам белорусских пилотов мы сможем подчеркнуть и свое мастерство в организации международных авиасоревнований, – подчеркнули в Белорусской федерации авиационного спорта. – Такие состязания позволяют повысить мастерство вертолетчиков. Но это еще и праздник для людей: ведь можно будет своими глазами увидеть одно из самых зрелищных мероприятий».

Беларусь подала заявку в Международную авиационную федерацию (FAI) на проведение чемпионата мира весной 2016 года. Президент международной вертолетной комиссии CIG FAI Жак Берло в ответ лично посетил соревнования в Минске, высоко оценив уровень их организации. В январе прошлого года Минск официально выбрали местом проведения чемпионата мира по вертолетному спорту 2018 года.

Основным этапом подготовки к соревнованиям стал тест-чемпионат в Минске. В июле прошлого года 27 экипажей из пяти стран боролись за медали в семи дисциплинах.

Что интересно, в Беларуси уже проводилось мировое первенство среди вертолетчиков. Но было это в далеком 1978 году в Витебске на территории аэроклуба ДОСААФ. Через 40 лет чемпионат мира по вертолетному спорту возвращается в республику.