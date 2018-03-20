Velcom поднимает тарифы

Согласно новым тарифам мобильного операторы, увеличивается абонентская плата, дорожают исходящие звонки, интернет, SMS, MMS и другие услуги.

Ранее оператор сообщал, что подорожание будет не более чем на 3%.

С новыми ценами можно ознакомиться на сайте velcom.

Так, в одном из популярных тарифных планов «Комфорт» абонентская плата увеличилась с 10,79 до 11,11 рублей, звонок внутри сети – с 3,27 до 3,36 копеек, звонок на другие сети – с 14,17 до 14,59 копеек, СМС-сообщения – с 4,36 до 4,39 копеек.

Абонплата в тарифном плане Лайт выросла с 8,15 до 8,39 рублей, звонок внутри сети ранее стоил 4,35 копеек, теперь – 4,48. Стоимость минуты в другие сети составляет 16,84 копейки (было – 16,35), СМС-сообщение – 4,49, было 4,36 копеек.

Узнать свой тарифный план можно с помощью бесплатного USSD-запроса *141*2*1#.