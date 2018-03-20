"Что значит: в браке нельзя изменять?". 10 фактов о женщинах и отношениях с ними от Дмитрия Колдуна

Дмитрий Колдун, с его градусом популярности и привлекательности, мог бы менять женщин по сезонам. Но уже 16 лет — правда, с перерывом на долгое расставание — его связывают отношения со школьной подругой, а теперь уже матерью его детей — Викторией.

О долгой первой любви и о трех главных женщинах в его жизни — маме, жене и дочери — Дмитрий рассказал в этом разговоре.





1. Мои родители разошлись, когда мне было шесть лет. Хотелось не повторить этот опыт и самому создать семью, в которой хочется остаться.

Это семья, где нет манипуляции, психологического насилия, осуждения за привычки, хобби, любимые занятия. Это место, где твои друзья, к которым хочется возвращаться.

Где ты можешь спокойно распоряжаться своим свободным временем, не тратя его на бытовуху. Где есть взаимопонимание, диалог, возможность обо всем договориться. Где можно поделиться проблемами и дать выход эмоциям… Потому что, на мой взгляд, все разлады начинаются с замалчивания и недоговорок.

2. Я точно не смог бы построить долгие отношения с творческой женщиной.

Почему? Потому что творческие люди чаще всего непостоянные, психованные… И вообще неуравновешенные!

Ну да — я сам творческий человек… Вот и хватит этого! (Смеется.)

Думаю, поэтому творческому мужчине легче ужиться с женщиной, которая никак с этой сферой не связана. Мы же еще из школьного курса физики помним, что противоположности должны притягиваться.





3. Не могу сказать, что я искал женщину, похожую на маму.

Хотя бы потому что мамин образ мне не до конца понятен до сих пор — она может быть совершенно разной…

Мы с мамой очень близки, но мне кажется, если бы она была на месте Вики, я бы с ней не ужился. Почему? Потому что она очень деятельная. Активная, энергичная, в чем-то как раз — творческая… Наверное, я бы с этим не справился. (Смеется.)

4. Жена может быть критиком.

И я спокойно принимаю критику от любимой женщины, потому что думаю, лучше услышать правду, чем жить со слепой верой, что все получается так, как надо. Мне очень нравится фраза: «Настоящий патриот — тот, кто ругает Родину, чтобы она стала лучше». Здорово, когда жена по отношению к тебе настоящий патриот. (Улыбается.)





5. Моя семья живет здесь, в Минске, а я — на два города. И в этом есть свои плюсы.

Во-первых, когда остаешься один, начинаешь еще больше ценить возможность поработать в абсолютной тишине и использовать ее максимально продуктивно. Во-вторых, вы с любимой женщиной не надоедаете друг другу… У тебя есть возможность побыть наедине с собой, подумать и понять, что ты по ней соскучился… А это ведь очень важно — скучать друг по другу.

6. Моей дочке Алисе в апреле будет два года. И мне бы очень хотелось, чтобы она выросла женщиной, которая знает себе цену, и никогда не была навязчивой.

Во-первых, я сам очень не люблю навязчивых женщин, во-вторых, вижу, как к ним относятся другие мужчины.

С другой стороны, когда ставлю себя на место женщин, понимаю, что отыскать более-менее порядочного мужчину, который не будет относиться к тебе как потребитель — реально сложно.

Поэтому когда Алиса вырастет, мне придется проследить за этим… И купить себе ружье! (Смеется.)





7. Я все чаще наблюдаю отношения мужчины и женщины, построенные на игре, которая ни к чему не ведет.

Мне кажется, у отношений, как у хорошей книги, должно быть логичное развитие сюжета… И, конечно, развязка — какая угодно, но честная: будь то общие дети, творческий тандем или расставание… А если ты сам уже начинаешь понимать, что вы ни к чему не придете: зачем все это?

8. Что значит: в браке нельзя изменять?

Ну что за слово такое — «нельзя»? Мне кажется, «нельзя» — это вообще неправильная установка и отношение к жизни.

Да все можно! Просто это вопрос твоего выбора и самоконтроля. Это примерно то же, что оказаться в компании, где все напились, а ты остался трезвым и пошел домой. Когда возможность была, но ты от нее отказался, начинаешь больше себя уважать, приходишь совсем к другому эмоциональному и энергетическому состоянию.

А еще меня всегда удивляет, когда слышу что-то вроде: «Вот вы выбрали свою женщину еще в школе…». Здесь неуместно прошедшее время. Как будто я когда-то принял это за аксиому, а потом поплыл по течению. Быть с ней — мой осознанный сегодняшний выбор. И этот выбор — оставаться с женщиной или нет — мужчина делает для себя каждый день.





9. Чувствовал ли я себя подонком в отношениях с женщиной? Наверное, было такое ощущение.

Вот нравится тебе девушка и ты делаешь все, чтобы она была с тобой. Ты уверен, что у вас все сложится! Но проходит неделя, ты получил то, что хотел, и понимаешь: ну вот и все. Ты не хочешь возвращаться к ней домой. И ты не можешь себе лгать.

А она тебя ждет, встречает, старается, чтобы вам не было скучно вместе.

Я долго думал, как мне поступить, и в итоге сказал стандартную фразу: «Мне нужно подумать и разобраться в себе».

Да, я действительно ушел разбираться в себе. Но ведь я уже знал, что не вернусь.

10. Почему мы с Викой так долго вместе… Да просто потому что ничего не бесит друг в друге! (Смеется.)

А если серьезно, я помню это ощущение, когда просыпаешься утром, видишь девушку рядом и понимаешь, что ты вообще ничего не чувствуешь. Просто хочется, чтобы это все поскорее закончилось.

А сейчас мне не хочется, чтобы все заканчивалось. И когда я утром просыпаюсь, вижу лицо Вики — такое, какое оно есть, без грамма косметики — чувствую, что я счастлив. Наверное, это и есть любовь.

Ближайший концерт в столице Дмитрий Колдун даст 26 марта — в концертном зале «Минск»

За поддержку проекта и предоставление площадки для съемки благодарим фотостудию YoYo .

