От 630 рублей в месяц. Во сколько обойдется кредит на покупку квартиры

Как решить квартирный вопрос, когда на заветные метры не хватает денег: воспользоваться предложениями банков или лучше копить дальше самому? FINANCE.TUT.BY и застройщик А-100 Девелопмент рассмотрели предложения по кредитам на покупку или строительство недвижимости, составили топ лучших предложений и рассчитали возможные платежи, итоговую переплату.



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Рассматривались кредиты на покупку или строительство новой недвижимости без привязки к определенному застройщику. В выборку попали кредиты для клиентов, у которых нет дополнительных льгот.

Оформить кредитный договор сейчас можно на срок до 20 лет. При этом сумма займа чаще всего ограничена только кредитоспособностью, то есть зарплатой клиента. Перед оформлением договора важно помнить, что потребуется дополнительное обеспечение и участие в покупке собственными средствами. В качестве обеспечения, скорее всего, придется предоставить поручительство и залог приобретаемого жилья, а размер собственного участия составляет от 10 до 30% от стоимости квартиры.

Рассмотрим условия по кредитам подробнее:

Банк, кредит Ставка, максимальная сумма, максимальный cрок Процент собственного участия, обеспечение Беларусбанк,

кредит на приобретение и строительство жилья 13,5%, сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет 10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения

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«Уласная маёмасць» 16%, до 100 000 руб., до 20 лет 20%, при кредитовании до 60% стоимости — 1−2 поручителя либо залог, свыше 60% стоимости — 2 поручителя и залог приобретенного имущества Белагропромбанк,

кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство 15,5%, до 150 000 руб., до 20 лет 10%, 2 поручителя и (или) залог приобретенного имущества Беларусбанк,

кредит на приобретение (строительство) жилья по системе стройсбережений 11,5%, сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет 25%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения Белгазпромбанк,

«Скоро новоселье» 16,45%, до 80% от стоимости квартиры, до 20 лет максимум 20%, залог квартиры и / или поручительство физических лиц Белинвестбанк,

кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости 15,28% (есть возможность понизить дополнительным обеспечением), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет минимум 10%, поручительство (есть возможность добавить другие способы и тем самым понизить ставку) БПС-Сбербанк,

«Новоселье» первый год 14%, потом 12,5% (со страховкой) или первый год 14,5%, потом 13% (без страховки), до 150 000 USD в эквиваленте, до 20 лет 10−30% (в зависимости от обеспечения), поручительство или залог имущества или имущественных прав / гарантийный депозит Паритетбанк,

«Твоя недвижимость» 15,5%, до 100 000 руб., до 15 лет минимум 30%, до 15 000 руб. — неустойка; до 50 000 руб.- поручительство физических лиц; до 100 000 руб. — залог Приорбанк,

«Дружная семья» 10,5% — первый год, потом 14%, до 108 000 EUR в эквиваленте, до 15 лет 20%, залог недвижимости, поручительство близких родственников Приорбанк,

покупка под поручительство 10,5% — первый год, потом 14%, до 21 000 EUR в эквиваленте, до 15 лет 20%, поручительство супруги/супруга, родственников или надежных друзей Приорбанк,

покупка (строительство) под залог 10,5% — первый год, потом 14%, до 108 000 EUR в эквиваленте, до 15 лет 20%, залог недвижимости Франсабанк,

кредит на приобретение жилых помещений 16%, до 100 000 рублей, до 15 лет 20%, от 10 000 до 25 000 рублей — неустойка, поручительство и (или) залог приобретаемого жилого помещения от 25 000 рублей и при сумме свыше 50% от стоимости приобретаемого жилого помещения — 2 поручителя и залог приобретаемого жилого помещения от 25 000 рублей и при сумме кредита ниже 50% от стоимости жилого помещения — залог приобретаемого жилого помещения

Банк, кредит, cтавка, сумма, cрок % собственного участия, обеспечение Беларусбанк,

кредит на приобретение и строительство жилья 13,5%, сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет 10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения

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«Уласная маёмасць» 16%, до 100 000 руб., до 20 лет 20%, при кредитовании до 60% стоимости — 1−2 поручителя либо залог, свыше 60% стоимости — 2 поручителя и залог приобретенного имущества Белагропромбанк,

кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство 15,5%, до 150 000 руб., до 20 лет 10%, 2 поручителя и (или) залог приобретенного имущества Беларусбанк,

кредит на приобретение (строительство) жилья по системе стройсбережений 11,5%, сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет 25%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения Белгазпромбанк,

«Скоро новоселье» 16,45%, до 80% от стоимости квартиры, до 20 лет максимум 20%, залог квартиры и / или поручительство физических лиц Белинвестбанк,

кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости 15,28% (есть возможность понизить дополнительным обеспечением), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет минимум 10%, поручительство (есть возможность добавить другие способы и тем самым понизить ставку) БПС-Сбербанк,

«Новоселье» первый год 14%, потом 12,5% (со страховкой) или первый год 14,5%, потом 13% (без страховки), до 150 000 USD в эквиваленте, до 20 лет 10−30% (в зависимости от обеспечения), поручительство или залог имущества или имущественных прав / гарантийный депозит Паритетбанк,

«Твоя недвижимость» 15,5%, до 100 000 руб., до 15 лет минимум 30%, до 15 000 руб. — неустойка; до 50 000 руб.- поручительство физических лиц; до 100 000 руб. — залог Приорбанк,

«Дружная семья» 10,5% — первый год, потом 14%, до 108 000 EUR в эквиваленте, до 15 лет 20%, залог недвижимости, поручительство близких родственников Приорбанк,

покупка под поручительство 10,5% — первый год, потом 14%, до 21 000 EUR в эквиваленте, до 15 лет 20%, поручительство супруги/супруга, родственников или надежных друзей Приорбанк,

покупка (строительство) под залог 10,5% — первый год, потом 14%, до 108 000 EUR в эквиваленте, до 15 лет 20%, залог недвижимости Франсабанк,

кредит на приобретение жилых помещений 16%, до 100 000 рублей, до 15 лет 20%, от 10 000 до 25 000 рублей — неустойка, поручительство и (или) залог приобретаемого жилого помещения от 25 000 рублей и при сумме свыше 50% от стоимости приобретаемого жилого помещения — 2 поручителя и залог приобретаемого жилого помещения от 25 000 рублей и при сумме кредита ниже 50% от стоимости жилого помещения — залог приобретаемого жилого помещения

Главные выводы по текущей ситуации:

Ставки для кредитов на покупку или строительство недвижимости составляют 13,5 — 16%. Но Приорбанк в первый год действия кредита снижает основную процентную ставку на 3,5 процентных пункта, до 10,5%.

Приорбанк, Паритетбанк и Франсабанк, предлагают оформить кредитный договор на срок не более 15 лет. Для остальных банков максимальный срок для погашения задолженности составит до 20 лет.

У Беларусбанка, Белагропромбанка, Белинвестбанка и БПС-Сбербанка сейчас действует самый маленький процент собственного участия в сделке — 10%. При этом БПС-Сбербанк предоставляет возможность самостоятельно регулировать процент собственного участия в зависимости от обеспечения.

В качестве обеспечения чаще всего может потребоваться поручительство и залог приобретаемой недвижимости. При этом у Франсабанка, Паритетбанка, Беларусбанка и Банка БелВЭБ в зависимости от суммы кредита устанавливается итоговый способ обеспечения.

Сколько придется платить банку?

Для того чтобы понять какими могут быть ежемесячные платежи и итоговая переплата, предположим, что вам не хватает для покупки квартиры 20 тысяч долларов (условно — 40 тысяч белорусских рублей).

Мы рассчитали платежи и переплату на примере кредита от Беларусбанка (самая низкая основная процентная ставка).

Максимальный ежемесячный платеж для такого кредита на срок 20 лет составит примерно 631 рубль, а общая переплата — около 58 498, 90 рублей (если погашать все в срок и по графику).

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