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Милиция спортивная

21.03.2018 — Разное | Навiны Палесся  
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Милиция спортивная
Нынешний День милиции прошёл в урочище Кохно в формате азартного спортивного праздника, в котором соревновались не только милиционеры, но и их жёны и дети. Бодрящее и закаливающее дух мероприятие началось с общего построения, гимна и озвучивания плана «действа».

Программа всех ожидала  интересная и насыщенная.

В первом конкурсе «Лыжные гонки» уверенную победу одержал спортивный начальник уголовного розыска Евгений Вайцехович, на втором месте – старший инспектор группы кадров Дмитрий Юнкевич, который, кстати говоря, показал высокие результаты практически во всех видах соревнований в честь Дня милиции. «Бронза» среди лыжников-мужчин у Виталия Ковальского – вриод начальника ОГАИ Столинского РОВД.Милиция спортивная 

Среди супруг милиционеров в лыжных гонках победила Елена Стаховец, на втором месте – Виктория Ковалевич, на третьем – Татьяна Юнкевич.

Было бы странно, если бы среди конкурсов для милиционеров не нашлось места для стрельбы!

В стрельбе из пневматической винтовки лучшим из лучших стал Дмитрий Юнкевич.  А второе и третье место дружно поделили между собой заместитель начальника РОВД Алексей Козуля и его меткая супруга Людмила.

Следующий этап – футбольный конкурс, а точнее – набивание мяча.  Тут себя лучше всех проявили сотрудники ГАИ.

Первое место у инспектора ДПС Ивана Михновца – кандидата в мастера спорта по футболу. 

Казалось бы, без шансов для остальных? Но  нет: всего на одно очко отстал от него его шеф – вриод начальника ГАИ Виталий Ковальский.

«Бронза»  – у начальника ОБЭП Андрея Невдаха.

В соревнованиях по дарцу победил начальник Столинского РОВД Юрий Арсенович,  второе место у начальника уголовного розыска Евгения Вайцеховича, третье – у старшего инспектора группы кадров Дмитрия Юнкевича.

Последний пятый конкурс был скорее борьбой за хорошее настроение, чем за приз, ведь это был конкурс «Сани» для семейных пар. Жена садилась в «транспортное судно», а муж… должен был везти свою благоверную!  Быстрее всех с заданием справилась чета Юнкевичей, за что получила специальный кубок и диплом.Милиция спортивная

Победители всех конкурсов были награждены памятными медалями и дипломами, которые ещё долго будут напоминать о весёлом и увлекательном спортивном празднике.  Судя по эмоциям участников, традиция проводить День милиции именно таким образом обязательно приживётся!

Лилия ГУЩА

 

 

 
 
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