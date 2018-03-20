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Магазин, где хлебосольно

21.03.2018 — Разное | Навiны Палесся  
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Магазин, где хлебосольно
22 февраля магазин «Хлебосолье» после существенного рейстайлинга встретил своих первых покупателей.

Изменилась не только вывеска торговой точки (из скучных «Продуктов» в красноречивое «Хлебосолье»), но и площадь магазина, которая увеличилась в полтора раза; и, разумеется, ассортимент, который теперь представлен гораздо шире.

И до ремонта магазин № 3 Брестской областной базы «Бакалея» был одним из любимых у покупателей благодаря своему интересному ассортименту, ценам и удобному расположению по ул. Горынской, куда не сложно добираться и жителям Столина, и жителям Речицы.Магазин, где хлебосольно
Магазин, где хлебосольно

В день открытия покупателей ожидали интересные акции и дегустация импортных вин. Кроме того, можно было снять пробу с сельди собственного производства сети «Хлебосолье».  

Для тех, кто думает, что прошляпил самые выгодные акции, хочу сообщить: акция «Два по цене одного» в честь открытия продлится до 5 марта. Таким выгодным образом пока ещё можно купить детские соки, шампиньоны, стиральные порошки… 

Действуют акционные цены на продукцию «Спартак».

Что касается интерьера, то увеличение площади пошло на пользу и продавцу, и покупателю. Например, появился мясной отдел, который популярен в любом магазине; расширился ассортимент овощей, фруктов, молочной продукции и т. д. Перечисленным видам продукции  теперь живётся на полках магазина гораздо просторнее. 

По-прежнему хороший выбор вкусностей для самых маленьких посетителей – от хлопьев, печенья до шоколада.  Есть на что соблазниться и приверженцам здорового образа жизни.

Стоит обратить внимание на подарочные наборы, с которым любого гостя оторвут с руками.

В магазине, как и раньше, можно рассчитаться картой рассрочки «Карта покупок», что ещё более притягательно для некоторых покупателей.

Заведующая магазином Галина Иосифовна Коляда уверена, что в новом «имидже» магазин будет ещё более популярен среди населения.  В этом можно не сомневаться,  ведь своим нынешним обликом магазин действительно оправдывает своё многообещающее название – «Хлебосолье»…

Лилия ГУЩА

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