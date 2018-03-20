В Столинском районе на крыльце у подруги замёрзла женщина



Такое не привидится и в страшном сне: открываешь дверь, а на крыльце – труп человека. Но именно такой сценарий был уготовлен судьбой для жительницы нашего района, которая утром нашла у входа в свой дом труп подруги А., 1967 года рождения.

Как сообщили в Столинском РОВД, в тот роковой день А. поссорилась с сожителем, обиделась и ушла к подруге. Но не дошла…

По предварительной информации, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, поэтому и не смогла в полной мере контролировать ситуацию. Вполне вероятно, что села отдохнуть на минутку и уснула…

Главный врач района Пётр Аркадьевич ПАШКЕВИЧ в беседе с корреспондентом отметил, что, как правило, люди получают обморожения, заснув в состоянии алкогольного опьянения на улице, не добравшись до теплого помещения. У нетрезвого человека притупляются все чувства и рефлексы…

Чтобы избежать обморожений следует придерживаться простых правил.

Лучше одеваться многослойно: несколько легких кофт вместо одной теплой. Одежда должна быть свободной.

Защищайте открытые участки кожи. Надевайте перчатки, нос и уши защищайте шапкой, шарфом, поднятым воротником.

Если планируете провести целый день на морозе, возьмите запасную одежду. Чтобы избежать переохлаждения иногда достаточно сменить мокрую одежду на сухую. Каждый час желательно заходить в теплое помещение, чтобы согреться.

Обязательно хорошо поешьте, лучше что-то высококалорийное. Если вы проводите целый день на улице, по возможности возьмите с собой термос с горячим чаем или кофе.

Работайте руками, двигайте ими, чтобы усилить кровообращение в замерзающих сосудах. Так же двигайте пальцами ног. Можно попрыгать с ноги на ногу.

И избегайте переутомлений. Уставший человек быстрее поддается переохлаждению.

Анастасия ПОКРОВСКАЯ