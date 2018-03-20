Беларусь ввела ограничения на экспорт необработанной доски и черновой мебельной заготовки





Постановлением Совета Министров №206 в Беларуси вводится лицензирования экспорта из за пределы таможенной территории ЕАЭС лесоматериалов обработанных из твердолиственных пород (черновая мебельная заготовка, доска необработанная).

Согласно документу, концерн "Беллесбумпром" согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт лесоматериалов твердолиственных пород при наличии заключенного между названным концерном и организацией соглашения об условиях поставок лесоматериалов твердолиственных пород.

Как отмечает пресс-служба Совмина, введение лицензирования не является запретительной мерой и носит временный характер.

Министерству иностранных дел в установленном порядке поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере, а также внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о применении другими государствами – членами Евразийского экономического союза мер, аналогичных данной мере. Также МИД поручено проинформировать Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о принятии настоящего постановления.

Основные пункты постановления вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и действует в течение шести месяцев.