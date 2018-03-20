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Семиместный Chery Tiggo 8: новые подробности. На рынке ТС новинка может появиться в следующем году
Китайская Chery обнародовала новые детали и фотографию интерьера семиместного SUV Tiggo 8, премьера которого запланирована на апрельский автосалон в Пекине.
Напомним, что в начале февраля
Как и ожидалось, за движение нового кроссовера Chery будет отвечать 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель, развивающий 147 лошадиных сил и 210 Нм крутящего момента. Пару ему составят 6-ступенчатая «механика» либо «робот» с двумя сцеплениями. Заявленный средний расход топлива силового агрегата — 7,1 л/100 км.
Как сообщают российские СМИ, до рынка ТС китайская новинка может добраться во второй половине следующего года — если все пойдет по плану, выпуск Tiggo 8 локализуют на черкесском предприятии Derways.
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Как и ожидалось, за движение нового кроссовера Chery будет отвечать 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель, развивающий 147 лошадиных сил и 210 Нм крутящего момента.
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