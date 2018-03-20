Семиместный Chery Tiggo 8: новые подробности. На рынке ТС новинка может появиться в следующем году

Китайская Chery обнародовала новые детали и фотографию интерьера семиместного SUV Tiggo 8, премьера которого запланирована на апрельский автосалон в Пекине.





Напомним, что в начале февраля прошла локальная презентация Tiggo 8 для китайских журналистов. Но интерьер машины тогда не рассекретили, не было точной информации о габаритах и силовой установке автомобиля. Но теперь в Chery восполнили пробелы — известно, что в длину «паркетник» достигает 4,7 м, ширина составляет 1,86 м, а колесная база растянулась на 2,71 м. В центральную консоль Tiggo 8 вписан девятидюймовый сенсорный дисплей медиасистемы с голосовым управлением.





Как и ожидалось, за движение нового кроссовера Chery будет отвечать 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель, развивающий 147 лошадиных сил и 210 Нм крутящего момента. Пару ему составят 6-ступенчатая «механика» либо «робот» с двумя сцеплениями. Заявленный средний расход топлива силового агрегата — 7,1 л/100 км.





Как сообщают российские СМИ, до рынка ТС китайская новинка может добраться во второй половине следующего года — если все пойдет по плану, выпуск Tiggo 8 локализуют на черкесском предприятии Derways.