"Белтелеком" объявил о повышении тарифов

Компания «Белтелеком» объявила о повышении тарифов на интернет и телефонные услуги. Новые цены вступают в силу с 1 апреля.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вот как объяснили повышение в компании:

«Тарифная политика компании „Белтелеком“ направлена на максимальное сдерживание роста цен. Однако постоянное развитие телекоммуникационных технологий и обеспечение гарантированно высокого качества услуг невозможно без модернизации сети, приобретения современного оборудования, разработки новых технических решений и услуг».

В связи с этим с 1 апреля 2018 года стоимость услуг доступа в сеть Интернет увеличится в среднем на 3 процента.

Остались неизменными пакетные предложения линейки «ЯСНА». Существующие тарифы сохраняются на пакеты услуг «ЯСНА 35», «ЯСНА 35+», «ЯСНА 75», «ЯСНА 75+», а также на тарифный план услуг доступа в интернет «Рекорд 25».

Будет повышена стоимость услуг телеграфной связи, международных телефонных соединений (в т. ч. по пропуску трафика операторов Беларуси на сети зарубежных операторов), выход на абонентов сотовой подвижной электросвязи, справочно-информационных услуг и других дополнительных услуг электросвязи.

Изменения стоимости в пределах 6 процентов коснутся также основных тарифных планов телевидения Zala и некоторых пакетов услуг электросвязи.

Повышение не коснется тарифов на регулируемые услуги местной и междугородной телефонной связи, услуги доступа в линейно-кабельные сооружения, услуги доступа в сеть Интернет с гарантированной полосой пропускания.

Cо всеми обновленными тарифами можно ознакомиться здесь .