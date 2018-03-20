Редакция газеты «Полесская правда» и районная организация РОО «Белая Русь» объявляют творческий конкурс, посвящённый Году малой родины



Редакция газеты «Полесская правда» и районная организация республиканского общественного объединения «Белая Русь» объявляют творческий конкурс, посвященный Году малой родины.

Предлагаем всем желающим побороться за победу в трех номинациях:

«эссе»,

«стихотворение»,

«фотография».

Мы не ограничиваем вас в выборе темы, но каждая работа в названных жанрах должна отражать цели проведения в республике Года малой родины. Ждем от вас, уважаемые участники, творческие рассказы об уникальном культурном наследии вашей местности и нашего района, приведении в порядок больших и маленьких населенных пунктов, о достойных жителях и уроженцах Пинщины, которые отмечены добрыми делами на благо родной земли. Надеемся, что, кроме названных направлений, вы найдете массу других ракурсов для отображения этой неисчерпаемой для вдохновения темы.

Работы можно присылать на E-mail редакции: poles_prav@cmi.by и polesprav@yandex.by, а также на почтовый адрес: 225710, г. Пинск, ул. В. Хоружей, 12, редакция газеты «Полесская правда» с пометкой «На конкурс».

Последний срок подачи заявки – 30 ноября.

У конкурсных работ должен быть один автор. Работы должны иметь название, в заявке обязательно укажите имя автора, адрес проживания и контактный телефон. Фотоснимки тоже должны быть названы, а также отметьте, где сделано фото. От одного участника принимается по одной работе в любой или каждой из номинаций.

Редакция оставляет за собой право корректировки текстов без изменения фактуры и отказа от участия в конкурсе фотографий низкого качества.

В каждой из номинаций голосованием на сайте газеты www.pinsknews.by и после оценки заявок журналистами издания будет определена тройка победителей. Их работы будут опубликованы в газете. Для обладателей 1-х мест предусмотрены ценные подарки от районной организации РОО «Белая Русь». Награждение призами, а также сувенирами авторов лучших работ пройдет в редакции газеты «Полесская правда» в декабре 2018 года.

Интересующую информацию можно узнать по телефону 32-32-75.

Творческих вам успехов!