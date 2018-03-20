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С 20 марта в Беларуси подорожал проезд на железнодорожном транспорте
21.03.2018 — Разное | Полесская правда
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В зависимости от тарифного пояса стоимость билетов возросла в среднем на 2-6%. Например, проезд поездами городских линий в пределах одного тарифного пояса (Минск—Беларусь, Минск—Городище, Минск — Михановичи) подорожал на 2 копейки и составил 0,90 руб. В пределах двух тарифных поясов (Минск— Руденск, Минск — Смолевичи) он увеличился на 6 копеек — до 1,10 руб.
Проезд поездами региональных линий экономкласса возрос на 24%:
С 1 апреля увеличатся тарифы на перевозки:
Последний раз тарифы на описанные виды перевозок внутри страны менялись 26 декабря 2015 года.
Измененные тарифы на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования на городских, региональных и межрегиональных линиях
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> С 20 марта в Беларуси увеличились тарифы на проезд в поездах городских линий. Об этом сообщили в пресс-службе БЖД. В зависимости от тарифного пояса стоимость...
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