С 20 марта в Беларуси подорожал проезд на железнодорожном транспорте



С 20 марта в Беларуси увеличились тарифы на проезд в поездах городских линий. Об этом сообщили в пресс-службе БЖД .

В зависимости от тарифного пояса стоимость билетов возросла в среднем на 2-6%. Например, проезд поездами городских линий в пределах одного тарифного пояса (Минск—Беларусь, Минск—Городище, Минск — Михановичи) подорожал на 2 копейки и составил 0,90 руб. В пределах двух тарифных поясов (Минск— Руденск, Минск — Смолевичи) он увеличился на 6 копеек — до 1,10 руб.

Проезд поездами региональных линий экономкласса возрос на 24%:

0,20 руб. за первую зону (вместо 0,16 руб.);

0,02 руб. за каждый дополнительный километр (вместо 0,016 руб.).

С 1 апреля увеличатся тарифы на перевозки:

поездами межрегиональных линий экономкласса на 24%;

поездами региональных и межрегиональных линий бизнес-класса на 32%.

Последний раз тарифы на описанные виды перевозок внутри страны менялись 26 декабря 2015 года.

Измененные тарифы на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования на городских, региональных и межрегиональных линиях опубликованы на Национальном правовом Интернет-портале.