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Уроженец Пинского района обвиняется в совершении ДТП, в котором пострадал его брат
21.03.2018 — Разное | Полесская правда
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Проведенным расследованием было установлено, что уроженец Пинского района, 1960 года рождения, 31 декабря 2017 года примерно в 7 часов 17 минут управлял автомобилем Renault, на котором двигался по автодороге Н-217 «Озаричи-Соколовка-Клетная» со скоростью около 70 км/ч. На переднем пассажирском сидении в качестве пассажира ехал родной брат водителя, 1956 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения и не был пристегнут ремнем безопасности.
Во время управления транспортным средством водитель находился в утомленном состоянии и состоянии алкогольного опьянения (концентрация этилового спирта в крови составила 1,31 промилле), а максимальная разрешенная скорость движения на этом участке дороги составляла 40 км/ч.
При движении на 1 км вышеупомянутой автодороги, водитель на Т-образном перекрестке с автодорогой Р-6 «Ивацевичи-Пинск-Столин» продолжил движение прямо, в результате чего, ввиду геометрических параметров дороги, съехал с проезжей части в кювет, где совершил наезд на придорожное дерево.
В результате ДТП пассажиру автомобиля были причинены телесные повреждения, относящиеся к категории тяжких.
Действия водителя следствием квалифицированы по ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину он признал в полном объеме.
Следователями в ходе расследования уголовного дела допрошены обвиняемый, потерпевший, установлены и допрошены свидетели, назначены необходимые экспертизы, заключения которых приобщены к материалам уголовного дела.
Уголовное дело изучено прокурором и направлено в суд.
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