Уроженец Пинского района обвиняется в совершении ДТП, в котором пострадал его брат



Следственным управлением УСК по Брестской области окончено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, повлекшем причинение тяжких телесных повреждений пассажиру автомобиля, рассказал корреспонденту pinsknews.by официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Проведенным расследованием было установлено, что уроженец Пинского района, 1960 года рождения, 31 декабря 2017 года примерно в 7 часов 17 минут управлял автомобилем Renault, на котором двигался по автодороге Н-217 «Озаричи-Соколовка-Клетная» со скоростью около 70 км/ч. На переднем пассажирском сидении в качестве пассажира ехал родной брат водителя, 1956 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения и не был пристегнут ремнем безопасности.

Во время управления транспортным средством водитель находился в утомленном состоянии и состоянии алкогольного опьянения (концентрация этилового спирта в крови составила 1,31 промилле), а максимальная разрешенная скорость движения на этом участке дороги составляла 40 км/ч.

При движении на 1 км вышеупомянутой автодороги, водитель на Т-образном перекрестке с автодорогой Р-6 «Ивацевичи-Пинск-Столин» продолжил движение прямо, в результате чего, ввиду геометрических параметров дороги, съехал с проезжей части в кювет, где совершил наезд на придорожное дерево.

В результате ДТП пассажиру автомобиля были причинены телесные повреждения, относящиеся к категории тяжких.

Действия водителя следствием квалифицированы по ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину он признал в полном объеме.

Следователями в ходе расследования уголовного дела допрошены обвиняемый, потерпевший, установлены и допрошены свидетели, назначены необходимые экспертизы, заключения которых приобщены к материалам уголовного дела.

Уголовное дело изучено прокурором и направлено в суд.