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Призываем присоединится к акции «Час Земли»! 24 марта на один час отключите свет и электроприборы!

21.03.2018 — Разное | Полесская правда  
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Призываем присоединится к акции «Час Земли»! 24 марта на один час отключите свет и электроприборы!

24 марта в Беларуси в десятый раз пройдет глобальная акция «Час Земли», организуемая по всему миру Всемирным фондом дикой природы (WWF).

В прошлом году, по данным организаторов, в ней приняло участие более 2-х миллиардов человек из 187 стран мира, была выключена подсветка более чем 3 100 архитектурных объектов. В Беларуси мероприятия прошли в 11 городах и деревнях, в том числе в Пинске, была отключена подсветка центральных архитектурных объектов, а также Мирского и Несвижского замков, входящих в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Выключая свет на один час (с 20.30 до 21.30 по местному времени), люди, компании и местные власти поднимают проблемы изменения климата, энергосбережения и сохранения ресурсов в целом, показывают свою солидарность и обеспокоенность этими темами.

Акция «Час Земли» ежегодно призывает людей изменить простые ежедневные привычки, экономно расходовать электроэнергию и тепло, что, в свою очередь, соответствует положениям Директивы Президента Республики Беларусь № 3 от 14 июня 2007 года.

 
 
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> 24 марта в Беларуси в десятый раз пройдет глобальная акция «Час Земли», организуемая по всему миру Всемирным фондом дикой природы (WWF). В прошлом году, по данным...
 
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