Бесплатное обследование на туберкулёз проведут жителям Пинска и района на центральном рынке 23 марта



24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом

По инициативе Всемирной организации здравоохранения ежегодно 24 марта в Республике Беларусь проводится Всемирный день борьбы с туберкулезом.

На сегодняшний день данное заболевание не теряет своей актуальности: в 2017 году впервые заболело туберкулезом 42 жителя г. Пинска и района.

При туберкулезе могут поражаться многие органы и системы организма человека, но так как микобактерии туберкулеза попадают в организм, как правило, через дыхательные пути, то в первую очередь страдают органы дыхания: легкие, бронхи и лимфатические узлы. Помимо органов дыхания могут поражаться и другие органы человека: почки, глаза, кости.

Источником заражения является больной человек, который выделяет туберкулёзные палочки во внешнюю среду при кашле, чихании, разговоре со слюной, слизью, мокротой. Заражение туберкулёзом здоровых людей происходит при вдыхании воздуха, содержащего капельки слюны и мокроты больного, а также частиц пыли, обсеменённых туберкулезной палочкой. Известны случаи туберкулеза при употреблении в пищу сырого молока от больных туберкулезом коров.

Туберкулез, в особенности на ранних его стадиях, протекает бессимптомно. В дальнейшем заболевание прогрессирует и с течением времени, появляются первые симптомы: длительный кашель (сухой, либо с выделением мокроты, иногда с кровью) или покашливание в течение трех недель, потеря аппетита, похудание на 5-10 кг и более, общая слабость, разбитость, потливость (особенно по ночам), повышенная утомляемость, снижение работоспособности, периодическое или постоянное повышение температуры тела.

Люди, злоупотребляющие алкоголем и заядлые курильщики больше всего рискуют заразиться туберкулезом.

Как защитить себя от заболевания туберкулезом?

Эффективным методом ранней диагностики туберкулеза является флюорография органов грудной клетки. В 2017 году при проведении плановых профилактических осмотров было выявлено 78,6 % случаев заболевания туберкулезом среди жителей нашего города и района. Не забывайте проходить флюорографию своевременно. Это поможет сохранить вашу жизнь, так как чем раньше выявлен туберкулез, тем легче его вылечить! — Важной мерой профилактики является иммунизация. Многолетний опыт осуществления плановой иммунизации продемонстрировал несомненную эффективность этого метода борьбы с туберкулезом. Вакцинация против данного инфекционного заболевания проводится в роддоме новорожденным на 3-5 день жизни.

Основу профилактики туберкулеза среди населения составляют меры, направленные на повышение защитных сил организма: рациональное и своевременное питание, отказ от курения, наркотиков, злоупотребления спиртными напитками, закаливание, занятия физкультурой, соблюдение здорового образа жизни. Следует соблюдать правила личной гигиены, регулярно проводить влажную уборку и проветривание жилых помещений, чаще бывать на свежем воздухе.

Помните, что любое заболевание легче предупредить, чем лечить!

В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом 23 марта 2018 года с 9.00 до 15.00 на рынке по адресу: г. Пинск, ул. Ленинградская, 15 будет организован пункт диагностики туберкулеза при помощи передвижного компьютерного рентгенологического аппарата «Пульмоэкспресс» с предоставлением результатов обследования. Бесплатно обследоваться могут все желающие жители г. Пинска и Пинского района.