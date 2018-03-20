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Видеофильм о природных памятниках Пинского района стал доступен в Интернете
21.03.2018 — Разное | Полесская правда
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После премьеры видеофильм стал доступен в сети Интернет.
Напомним,
Видео с youtube-канала
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