Видеофильм о природных памятниках Пинского района стал доступен в Интернете



Телерадиокомпания «Пинск» недавно представила своим зрителям историко-туристический видеофильм о природных памятниках Пинского района «Источники природной силы Пинщины». Он создан в рамках проекта «Сохраним родники Пинского Полесья», который реализован по инициативе общественного объединения «Содружество Полесья» при поддержке Посольства США и содействии Пинского районного исполнительного комитета.

После премьеры видеофильм стал доступен в сети Интернет.

Напомним, в Пинском районе определены пять родников, которые будут обустроены, как уникальные объекты экотуризма.

Видео с youtube-канала ОО «Содружество Полесья».