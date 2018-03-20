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Видеофильм о природных памятниках Пинского района стал доступен в Интернете

21.03.2018 — Разное | Полесская правда  
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Видеофильм о природных памятниках Пинского района стал доступен в Интернете
Телерадиокомпания «Пинск» недавно представила своим зрителям историко-туристический видеофильм о природных памятниках Пинского района «Источники природной силы Пинщины». Он создан в рамках проекта «Сохраним родники Пинского Полесья», который реализован по инициативе общественного объединения «Содружество Полесья» при поддержке Посольства США и содействии Пинского районного исполнительного комитета.

После премьеры видеофильм стал доступен в сети Интернет.

Напомним, в Пинском районе определены пять родников, которые будут обустроены, как уникальные объекты экотуризма.

Видео с youtube-канала ОО «Содружество Полесья».

 
 
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