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Пинская районная организация ОО «БРСМ» объявляет о старте конкурса на разработку логотипа, посвящённого Году малой родины

21.03.2018 — Разное | Полесская правда  
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Пинская районная организация ОО «БРСМ» объявляет о старте конкурса на разработку логотипа, посвящённого Году малой родиныЛоготип должен отражать тему «Год малой родины», быть лаконичным и выразительным, уникальным и оригинальным. Приветствуются красочные, привлекающие внимание, с простыми понятными образами работы, которые могут включать в себя оригинальное написание слогана, использование цветов геральдики Пинского района. Изображение должно быть четким, понятным как в большом, так и в малом размере. В дальнейшем логотип будет использоваться в качестве символики районных мероприятий.

Работы на конкурс можно присылать с 21 марта до 10 апреля 2018 года. Подведение итогов состоится до 20 апреля 2018 года. Дизайн-макеты логотипа принимаются в электронном виде, а также на бумажном носителе в виде эскиза, рисунка, графического макета. Возраст автора – не ограничен. От одного автора принимается не более двух работ.

Заявки и работы на участие в конкурсе принимаются в Пинском районном комитете ОО «БРСМ»
(г. Пинск, ул. Карла Маркса, д. 28, каб. 8) или на электронный адрес: pinsk.rk.brsm@tut.by Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 31-71-88.

Оценка представленных на конкурс проектов будет производиться конкурсной комиссией. Также будут учитываться мнения пользователей сети Интернет – голосование пройдет в официальной группе газеты «Полесская правда» «ВКонтакте».

Победители будут награждены ценными призами от организатора конкурса.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.

 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения районного конкурса на разработку логотипа,
посвященного «Году малой родины»

  1.  Общие положения:

1.1. районный конкурс на разработку логотипа, посвященный «Году малой родины» (далее – конкурс);
1.2. логотип предполагается использовать при подготовке печатных изданий, рекламных материалов, оформления мероприятий, на всех районных мероприятиях проводимых в 2018г., а также для нанесения на различные носители;
1.3. организатором конкурса является Пинская районная организация  Общественного объединения  «Белорусский республиканский союз молодежи», Пинский районный исполнительный комитет, редакция газеты «Полесская правда»

  1. Цель и задачи конкурса:

2.1. цель конкурса – разработка логотипа посвященного «Году малой родины»;
2.2. задачи конкурса:
2.2.1. создание условий для самореализации и поддержка творческой инициативы граждан;
2.2.2. поиск творческих решений, в максимальной степени отражающих современный облик и многолетнюю историю района (связь времен);
2.2.3. разработка логотипа для дальнейшего их использования в качестве символики районных мероприятий.

  1. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ:

3.1. логотип должен отражать тему «Год малой родины»;
3.2. лаконичность и выразительность;
3.3. уникальность и оригинальность;
3.4. логотип:

должен быть красочным, привлекающим внимание, с простыми понятными образами, он может включать в себя оригинальное написание слогана;
изображение должно быть четким, понятным как в большом, так и в малом размере;
приветствуется использование цветов геральдики Пинского района;
должен быть удобным для воссоздания и восприятия в черно-белом и цветном варианте;
должен подходить для горизонтального формата, чтобы его можно было разместить на узком горизонтальном носителе, например, на баннере;

  1. Сроки проведения конкурса:

4.1. начало конкурса – 21 марта 2018 г.;
4.2. работы на конкурс принимаются до 10 апреля 2018 г.;
4.3. подведение итогов состоится до 20 апреля 2018 г.

  1. Условия участия:

5.1. принимаются к рассмотрению работы, четко соответствующие основной теме конкурса, а также техническим требованиям;
5.2. дизайн-макеты логотипа принимаются в электронном виде, а также на бумажном носителе;
5.3. возраст автора – не ограничен;
5.4. количество проектов конкурсных работ, представляемых одним лицом, не более двух;
5.5. конкурсная работа рассматривается при наличии заполненной заявки на участие в конкурсе с указанием необходимых контактных данных по форме согласно приложению;
5.5. заявки и работы на участие в конкурсе принимаются в Пинском районном комитете ОО «БРСМ»  (г. Пинск, ул. Карла Маркса, д. 28, каб. 8) или на электронный адрес: pinsk.rk.brsm@tut.by
Дополнительная информация по телефону: 31-71-88.

  1. Порядок определения победителей:

6.1. оценка представленных на конкурс проектов будет производиться конкурсной комиссией. А также по результатам оценок голосования в официальной группе газеты «Полесская правда» «ВКонтакте».  Победитель конкурса определяется открытым голосованием членов конкурсной комиссии;
6.2. критерии оценки логотипа:
6.2.1. соответствие работ цели и задачам конкурса, отражение главного содержания и характера события;
6.2.2. оригинальность идеи и способа ее воплощения;
6.2.3. мастерство художественного воплощения;
6.2.4. яркость и выразительность;
6.2.5. эмоциональный характер, самобытность стиля;
6.3. победители награждаются ценными призами от организатора конкурса.

  1. Авторские права:

7.1. материалы, присланные на конкурс, не возвращаются отправителям;
7.2. представляя работы на конкурс, авторы автоматически дают согласие на использование конкурсных работ райисполкомом;
7.3. ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет участник, приславший данную работу на конкурс.

ЗАЯВКА

участника районного конкурса на разработку логотипа,
посвященного «Году малой родины»

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________

Дата рождения __________________________________________________

Телефон________________________________________________________

Адрес электронной почты _________________________________________

Количество представленных на конкурс работ ________________________

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________________________________________________________________

«_____» _____________2018 г.

 
 
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