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Пинская районная организация ОО «БРСМ» объявляет о старте конкурса на разработку логотипа, посвящённого Году малой родины
21.03.2018 — Разное | Полесская правда
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Логотип должен отражать тему «Год малой родины», быть лаконичным и выразительным, уникальным и оригинальным. Приветствуются красочные, привлекающие внимание, с простыми понятными образами работы, которые могут включать в себя оригинальное написание слогана, использование цветов геральдики Пинского района. Изображение должно быть четким, понятным как в большом, так и в малом размере. В дальнейшем логотип будет использоваться в качестве символики районных мероприятий.
Работы на конкурс можно присылать с 21 марта до 10 апреля 2018 года. Подведение итогов состоится до 20 апреля 2018 года. Дизайн-макеты логотипа принимаются в электронном виде, а также на бумажном носителе в виде эскиза, рисунка, графического макета. Возраст автора – не ограничен. От одного автора принимается не более двух работ.
Заявки и работы на участие в конкурсе принимаются в Пинском районном комитете ОО «БРСМ»
Оценка представленных на конкурс проектов будет производиться конкурсной комиссией. Также будут учитываться мнения пользователей сети Интернет – голосование пройдет в официальной группе газеты «Полесская правда»
Победители будут награждены ценными призами от организатора конкурса.
Наталья МИЛЕВСКАЯ.
ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. районный конкурс на разработку логотипа, посвященный «Году малой родины» (далее – конкурс);
2.1. цель конкурса – разработка логотипа посвященного «Году малой родины»;
3.1. логотип должен отражать тему «Год малой родины»;
должен быть красочным, привлекающим внимание, с простыми понятными образами, он может включать в себя оригинальное написание слогана;
4.1. начало конкурса – 21 марта 2018 г.;
5.1. принимаются к рассмотрению работы, четко соответствующие основной теме конкурса, а также техническим требованиям;
6.1. оценка представленных на конкурс проектов будет производиться конкурсной комиссией. А также по результатам оценок голосования в официальной группе газеты «Полесская правда» «ВКонтакте». Победитель конкурса определяется открытым голосованием членов конкурсной комиссии;
7.1. материалы, присланные на конкурс, не возвращаются отправителям;
ЗАЯВКА
участника районного конкурса на разработку логотипа,
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
Дата рождения __________________________________________________
Телефон________________________________________________________
Адрес электронной почты _________________________________________
Количество представленных на конкурс работ ________________________
Ссылки для скачивания файлов (если объем файла превышает 10 Мб)
________________________________________________________________
«_____» _____________2018 г.
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Пинская районная организация ОО «БРСМ» объявляет о старте конкурса на разработку логотипа, посвящённого Году малой родины
> Логотип должен отражать тему «Год малой родины», быть лаконичным и выразительным, уникальным и оригинальным. Приветствуются красочные, привлекающие...
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