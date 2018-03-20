Пинская районная организация ОО «БРСМ» объявляет о старте конкурса на разработку логотипа, посвящённого Году малой родины

Логотип должен отражать тему «Год малой родины», быть лаконичным и выразительным, уникальным и оригинальным. Приветствуются красочные, привлекающие внимание, с простыми понятными образами работы, которые могут включать в себя оригинальное написание слогана, использование цветов геральдики Пинского района. Изображение должно быть четким, понятным как в большом, так и в малом размере. В дальнейшем логотип будет использоваться в качестве символики районных мероприятий.

Работы на конкурс можно присылать с 21 марта до 10 апреля 2018 года. Подведение итогов состоится до 20 апреля 2018 года. Дизайн-макеты логотипа принимаются в электронном виде, а также на бумажном носителе в виде эскиза, рисунка, графического макета. Возраст автора – не ограничен. От одного автора принимается не более двух работ.

Заявки и работы на участие в конкурсе принимаются в Пинском районном комитете ОО «БРСМ»

(г. Пинск, ул. Карла Маркса, д. 28, каб. 8) или на электронный адрес: pinsk.rk.brsm@tut.by Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 31-71-88.

Оценка представленных на конкурс проектов будет производиться конкурсной комиссией. Также будут учитываться мнения пользователей сети Интернет – голосование пройдет в официальной группе газеты «Полесская правда» «ВКонтакте».

Победители будут награждены ценными призами от организатора конкурса.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения районного конкурса на разработку логотипа,

посвященного «Году малой родины»

Общие положения:

1.1. районный конкурс на разработку логотипа, посвященный «Году малой родины» (далее – конкурс);

1.2. логотип предполагается использовать при подготовке печатных изданий, рекламных материалов, оформления мероприятий, на всех районных мероприятиях проводимых в 2018г., а также для нанесения на различные носители;

1.3. организатором конкурса является Пинская районная организация Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», Пинский районный исполнительный комитет, редакция газеты «Полесская правда»

Цель и задачи конкурса:

2.1. цель конкурса – разработка логотипа посвященного «Году малой родины»;

2.2. задачи конкурса:

2.2.1. создание условий для самореализации и поддержка творческой инициативы граждан;

2.2.2. поиск творческих решений, в максимальной степени отражающих современный облик и многолетнюю историю района (связь времен);

2.2.3. разработка логотипа для дальнейшего их использования в качестве символики районных мероприятий.

Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ:

3.1. логотип должен отражать тему «Год малой родины»;

3.2. лаконичность и выразительность;

3.3. уникальность и оригинальность;

3.4. логотип:

должен быть красочным, привлекающим внимание, с простыми понятными образами, он может включать в себя оригинальное написание слогана;

изображение должно быть четким, понятным как в большом, так и в малом размере;

приветствуется использование цветов геральдики Пинского района;

должен быть удобным для воссоздания и восприятия в черно-белом и цветном варианте;

должен подходить для горизонтального формата, чтобы его можно было разместить на узком горизонтальном носителе, например, на баннере;

Сроки проведения конкурса:

4.1. начало конкурса – 21 марта 2018 г.;

4.2. работы на конкурс принимаются до 10 апреля 2018 г.;

4.3. подведение итогов состоится до 20 апреля 2018 г.

Условия участия:

5.1. принимаются к рассмотрению работы, четко соответствующие основной теме конкурса, а также техническим требованиям;

5.2. дизайн-макеты логотипа принимаются в электронном виде, а также на бумажном носителе;

5.3. возраст автора – не ограничен;

5.4. количество проектов конкурсных работ, представляемых одним лицом, не более двух;

5.5. конкурсная работа рассматривается при наличии заполненной заявки на участие в конкурсе с указанием необходимых контактных данных по форме согласно приложению;

5.5. заявки и работы на участие в конкурсе принимаются в Пинском районном комитете ОО «БРСМ» (г. Пинск, ул. Карла Маркса, д. 28, каб. 8) или на электронный адрес: pinsk.rk.brsm@tut.by

Дополнительная информация по телефону: 31-71-88.

Порядок определения победителей:

6.1. оценка представленных на конкурс проектов будет производиться конкурсной комиссией. А также по результатам оценок голосования в официальной группе газеты «Полесская правда» «ВКонтакте». Победитель конкурса определяется открытым голосованием членов конкурсной комиссии;

6.2. критерии оценки логотипа:

6.2.1. соответствие работ цели и задачам конкурса, отражение главного содержания и характера события;

6.2.2. оригинальность идеи и способа ее воплощения;

6.2.3. мастерство художественного воплощения;

6.2.4. яркость и выразительность;

6.2.5. эмоциональный характер, самобытность стиля;

6.3. победители награждаются ценными призами от организатора конкурса.

Авторские права:

7.1. материалы, присланные на конкурс, не возвращаются отправителям;

7.2. представляя работы на конкурс, авторы автоматически дают согласие на использование конкурсных работ райисполкомом;

7.3. ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет участник, приславший данную работу на конкурс.

ЗАЯВКА

участника районного конкурса на разработку логотипа,

посвященного «Году малой родины»

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________

Дата рождения __________________________________________________

Телефон________________________________________________________

Адрес электронной почты _________________________________________

Количество представленных на конкурс работ ________________________

Ссылки для скачивания файлов (если объем файла превышает 10 Мб)

________________________________________________________________

«_____» _____________2018 г.