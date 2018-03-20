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Volkswagen Arteon обзавелся версией R-Line

21.03.2018 10:09 — Разное | Tut.by  
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На автосалоне в Нью-Йорке, который откроется на следующей неделе, Volkswagen покажет лифтбек Arteon R-Line со спортивным стайлингом.


Снаружи от стандартной версии «пятидверка» в исполнении R-Line отличается в первую очередь более агрессивным передним бампером с черными глянцевыми элементами, едва заметным черным спойлером на задней двери, а также колесными дисками диаметром 19 или 20 дюймов. Внутри — черный потолок, руль и селектор «автомата» с контрастной прострочкой, а также металлические накладки на педалях и дверных порогах.


К слову, Arteon уже вышел на европейский рынок, но американские продажи новинки начнутся осенью этого года. Все версии Arteon за океаном будут оснащаться только двухлитровой турбо-«четверкой» TSI с отдачей 268 лошадиных сил и 349 Нм крутящего момента. Коробка передач — 8-ступенчатый «автомат», привод — передний или полный.


В следующем году на свет появится и универсальная версия «пятидверки» — по слухам, ее нарекут Arteon Shootingbrake.

 
 
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В следующем году на свет появится и универсальная версия "пятидверки" - по слухам, ее нарекут Arteon Shootingbrake.
 
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