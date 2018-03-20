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Volkswagen Arteon обзавелся версией R-Line
На автосалоне в Нью-Йорке, который откроется на следующей неделе, Volkswagen покажет лифтбек Arteon R-Line со спортивным стайлингом.
Снаружи от
К слову, Arteon уже вышел на европейский рынок, но американские продажи новинки начнутся осенью этого года. Все версии Arteon за океаном будут оснащаться только двухлитровой турбо-«четверкой» TSI с отдачей 268 лошадиных сил и 349 Нм крутящего момента. Коробка передач — 8-ступенчатый «автомат», привод — передний или полный.
В следующем году на свет появится и универсальная версия «пятидверки» — по слухам, ее нарекут Arteon Shootingbrake.
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В следующем году на свет появится и универсальная версия "пятидверки" - по слухам, ее нарекут Arteon Shootingbrake.
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