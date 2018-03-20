Белоруска Александра Саснович вышла во 2-ой круг теннисного турнира в Майами

Белорусская теннисистка Александра Саснович одержала уверенную победу над чешкой Кристиной Плишковой на престижном теннисном турнире в Майами и пробилась во второй круг соревнований.

В своем стартовом матче на турнире, длившемся чуть более 2 часов, белоруска, занимающая 46 позицию в рейтинге WTA, в 3 сетах (1:6, 7:6 (7:5), 7:5) одолела представительницу Чехии Кристину Плишкову (80).

Во втором раунде Александре Саснович предстоит встретиться с представительницей России Анастасией Павлюченковой (25 ракетка мира по WTA)

Между тем, Виктория Азаренко сыграет с американкой Кэтрин Беллис, Арина Соболенко – с Мэдисон Бренгл.

Еще одной представительнице Беларуси – Вере Лапко – не удалось пробиться в основную сетку турнира – в квалификационном матче ей нанесла поражение немка Андреа Петкович.

Напомним, что теннисный турнир в Майами категории «Премьер» имеет призовой фонд размером $7972535.