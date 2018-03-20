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Особенности жилья на Северном Кипре

21.03.2018 — Разное | Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг  
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Если возникло желание поменять место жительства или купить роскошную виллу для спокойного отдыха. Обратите внимание на средиземноморье.

Продажа недвижимости Северного Кипра с каждым годом набирает все большие обороты ввиду дешевизны цен на приобретение квартиры или виллы, небольшого дома для постоянного жительства или для сезонного отдыха, а возможно и для бизнеса.

Этому способствует сразу несколько показателей:

1) Из-за особого статуса государства стоимость квадратного метра жилья достаточно низкая, местами даже ниже, чем в некоторых крупных городах России, Беларуси, Украины. Приблизительно цены на покупку недвижимости Северного Кипра начинаются от 30000€.

2) Очень чистое побережье Средиземного моря, обладающее великолепным климатом, красивыми пляжами и потрясающей природой просто не может оставить равнодушными любителей спокойного пляжного отдыха.

3) Высокий уровень образования и здравоохранения, не уступающий Республике Кипр, низкий уровень преступности.

4) Купить жилье не составит больших проблем ввиду того, что на Северном Кипре имеется масса местных застройщиков и фирм, где прекрасно владеют русским языком.

5) Один из самых низких налогов на недвижимость в средиземноморских странах.

Руководство ТРСК достаточно лояльно выстраивает отношения с представителями малого и среднего бизнеса. Есть масса выгодных программ получения вида на жительства при покупке жилья. Купить недорогую недвижимость на Северном Кипре можно даже не покидая РФ, заключив сделку с агентством Cyprus Legend.

Особенности аренды жилья

Если вам нужно снять жилье на Северном Кипре – это сравнительно дешевый способ восстановить свои физические и моральные силы от трудовых будней и бытовых проблем. Великолепный климат и потрясающие пейзажи останутся в памяти надолго. Существует несколько вариантов аренды недвижимости:

  • Бронирование номера или студии, виллы или коттеджа прямо из дома по весьма доступным ценам.
  • Можно доверить поиск жилья туристическому агентству, которое, также, возьмет на себя ответственность за приобретение билетов и организацию трансфера. Причем подбор места пребывания на СК может быть, как краткосрочным, так и долгосрочным.

Если вы подбираете место для отдыха на пару-тройку недель, то мы рекомендуем снять дом в Кирении, и подарить своим близким незабываемый отдых со всеми удобствами и излишествами.

Особенности жилья на Северном Кипре

 
 
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