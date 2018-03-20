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Особенности жилья на Северном Кипре
21.03.2018 — Разное | Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
Если возникло желание поменять место жительства или купить роскошную виллу для спокойного отдыха. Обратите внимание на средиземноморье.
Этому способствует сразу несколько показателей:
1) Из-за особого статуса государства стоимость квадратного метра жилья достаточно низкая, местами даже ниже, чем в некоторых крупных городах России, Беларуси, Украины. Приблизительно цены на покупку недвижимости Северного Кипра начинаются от 30000€.
2) Очень чистое побережье Средиземного моря, обладающее великолепным климатом, красивыми пляжами и потрясающей природой просто не может оставить равнодушными любителей спокойного пляжного отдыха.
3) Высокий уровень образования и здравоохранения, не уступающий Республике Кипр, низкий уровень преступности.
4) Купить жилье не составит больших проблем ввиду того, что на Северном Кипре имеется масса местных застройщиков и фирм, где прекрасно владеют русским языком.
5) Один из самых низких налогов на недвижимость в средиземноморских странах.
Руководство ТРСК достаточно лояльно выстраивает отношения с представителями малого и среднего бизнеса. Есть масса выгодных программ получения вида на жительства при покупке жилья. Купить недорогую недвижимость на Северном Кипре можно даже не покидая РФ, заключив сделку с агентством Cyprus Legend.
Особенности аренды жилья
Если вам нужно
Если вы подбираете место для отдыха на пару-тройку недель, то мы рекомендуем снять дом в Кирении, и подарить своим близким незабываемый отдых со всеми удобствами и излишествами.
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Если возникло желание поменять место жительства или купить роскошную виллу для спокойного отдыха. Обратите внимание на средиземноморье. Продажа недвижимости...
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