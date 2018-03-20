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Брестский медиа-центр приглашает активистов на встречу с блогером Антоном Мотолько

21.03.2018 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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29 марта в рамках проекта “Брестский медиа-центр” состоится встреча с блогером Антоном Мотолько на тему: “Как активистам использовать соцсети”. Начало в 19:00 в Пространстве КХ (ул. Халтурина, 2/1). Для того, чтобы попасть на мероприятие, нужно заполнить короткую форму (https://goo.gl/forms/OLBJraftog0BR3Gk2).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54170.php

Брестский медиа-центр приглашает активистов на встречу с блогером Антоном Мотолько

Антон Мотолько – белорусский активист, блогер, фотограф.

В первую очередь, известен своей общественной деятельностью и активной гражданской позицией. Выступает за сохранение минского квартала “Осмоловка”, строительство и введение платных парковок, озеленение города и безбарьерную среду. Также по его инициативе была создана петиция о запрете парада военной техники в черте города. Совместно с сайтом rfrm.io в мае 2017 года стартовал проект #МотолькоПомоги, который решает локальные проблемы в стране.

Встреча поможет узнать:

  • как эффективно распространить информацию о городских проблемах;

  • как “раскрутить” проблемную тему в соцсетях: в каких случаях полезнее facebook, а в каких – twitter;

  • все, что касается городского активизма: можно задавать любые вопросы.

Мероприятие проводится в рамках проекта «Брестский Медиа-центр», организованный Агентством регионального развития “Дзедзич”. Его цель – увеличение присутствия организаций третьего сектора в медиа-пространстве Бреста, а также укрепление связей между журналистами и общественными активистами нашего города.

Теги: Брест
 
 
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29 марта в рамках проекта “Брестский медиа-центр” состоится встреча с блогером Антоном Мотолько на тему: “Как активистам использовать соцсети”. Начало в 19:00 в...
 
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