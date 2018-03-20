|
Брестский медиа-центр приглашает активистов на встречу с блогером Антоном Мотолько
21.03.2018 10:36 — Разное | Виртуальный Брест
29 марта в рамках проекта “Брестский медиа-центр” состоится встреча с блогером Антоном Мотолько на тему: “Как активистам использовать соцсети”. Начало в 19:00 в Пространстве КХ (ул. Халтурина, 2/1). Для того, чтобы попасть на мероприятие, нужно заполнить короткую форму (
Антон Мотолько – белорусский активист, блогер, фотограф.
В первую очередь, известен своей общественной деятельностью и активной гражданской позицией. Выступает за сохранение минского квартала “Осмоловка”, строительство и введение платных парковок, озеленение города и безбарьерную среду. Также по его инициативе была создана петиция о запрете парада военной техники в черте города. Совместно с сайтом rfrm.io в мае 2017 года стартовал проект #МотолькоПомоги, который решает локальные проблемы в стране.
Встреча поможет узнать:
Мероприятие проводится в рамках проекта «Брестский Медиа-центр», организованный Агентством регионального развития “Дзедзич”. Его цель – увеличение присутствия организаций третьего сектора в медиа-пространстве Бреста, а также укрепление связей между журналистами и общественными активистами нашего города.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 марта в рамках проекта “Брестский медиа-центр” состоится встреча с блогером Антоном Мотолько на тему: “Как активистам использовать соцсети”. Начало в 19:00 в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)