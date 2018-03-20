24 марта 2018 года с 20:30 до 21:30 по всему миру пройдет акция “Час Земли”, а это значит что и в Бресте традиционно будет отключаться подсветка.



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В этом году к Бресту также подключаться Пинск и Каменец.

Организаторы акций БМОО “Время Земли” при поддержки товарищества “Зелёная сеть” подготовили интересную программу на любой вкус.

Кофейня “Paragraph” 20:30 ул.Карбышева, 32 - акустическое выступления группы “JAMTET”.



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Кафе “Mario” 20:30 ул. Московская, 275А - мастер- класс “Уютное рисование” на экологическую тематику со знаменитыми художниками Бреста, к которым могут присоединиться все желающие.

Любителей активного отдыха Информационно-просветительское учреждение “За вело Брест” приглашает покататься по городу с зажженными фонариками. Все желающие приезжайте к Технопарку (Пионерская, 52) в 20:30.

КАМЕНЕЦ:

Бар BUNKER, ул. Брестская, 91 - выступление группы Partizan orchestra





Пресс-центр Навіны Камянеччыны, ул. Советская, 11 - выступление музыкальных групп Martin Idenn и L2x.

Чтобы попасть на вечер живой музыки в пресс-центре - просто заполните заявку .

ПИНСК:

Кафе "Food Union"-акустический концерт группы "Istota"

Кафе «Молоко» - мастер-класс портретной живописи.





Вход на все мероприятия бесплатный!

Также планируется традиционное отключение подсветки некоторых зданий в городе Бресте в период с 20:30 до 21:30.

Помните, что цель Часа Земли не в том, чтобы сэкономить электричество. Эта акция — символ бережного отношения к природе. Из года в год это мероприятие позволяет привлечь внимание к необходимости ответственного отношения окружающему миру.

Акция призывает изменить простые ежедневные привычки, экономно расходовать электроэнергию и тепло, бережно относиться к воде и сделать выбор в пользу вторичной переработки бумаги и других материалов.