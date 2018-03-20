|
24 марта в Бресте традиционно поддержат "Час Земли". Куда сходить и что будет?
21.03.2018 10:36 — Разное | Виртуальный Брест
24 марта 2018 года с 20:30 до 21:30 по всему миру пройдет акция “Час Земли”, а это значит что и в Бресте традиционно будет отключаться подсветка.
В этом году к Бресту также подключаться Пинск и Каменец.
Организаторы акций БМОО “Время Земли” при поддержки товарищества “Зелёная сеть” подготовили интересную программу на любой вкус.
БРЕСТ:
Кофейня “Paragraph” 20:30 ул.Карбышева, 32 - акустическое выступления группы “JAMTET”.
Кафе “Mario” 20:30 ул. Московская, 275А - мастер- класс “Уютное рисование” на экологическую тематику со знаменитыми художниками Бреста, к которым могут присоединиться все желающие.
Любителей активного отдыха Информационно-просветительское учреждение “За вело Брест” приглашает покататься по городу с зажженными фонариками. Все желающие приезжайте к Технопарку (Пионерская, 52) в 20:30.
КАМЕНЕЦ:
Бар BUNKER, ул. Брестская, 91 - выступление группы Partizan orchestra
Пресс-центр Навіны Камянеччыны, ул. Советская, 11 - выступление музыкальных групп Martin Idenn и L2x.
Чтобы попасть на вечер живой музыки в пресс-центре - просто
ПИНСК:
Кафе "Food Union"-акустический концерт группы "Istota"
Кафе «Молоко» - мастер-класс портретной живописи.
Вход на все мероприятия бесплатный!
Также планируется традиционное отключение подсветки некоторых зданий в городе Бресте в период с 20:30 до 21:30.
Помните, что цель Часа Земли не в том, чтобы сэкономить электричество. Эта акция — символ бережного отношения к природе. Из года в год это мероприятие позволяет привлечь внимание к необходимости ответственного отношения окружающему миру.
Акция призывает изменить простые ежедневные привычки, экономно расходовать электроэнергию и тепло, бережно относиться к воде и сделать выбор в пользу вторичной переработки бумаги и других материалов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 марта 2018 года с 20:30 до 21:30 по всему миру пройдет акция “Час Земли”, а это значит что и в Бресте традиционно будет отключаться подсветка. В этом году к Бресту также...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)