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В Барановичах приступают к строительству нового детского сада

21.03.2018 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Барановичах приступают к строительству яслей-детского сада, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела образования, спорта и туризма горисполкома Сергей Пузиков.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54166.php

В Барановичах приступают к строительству нового детского сада

Дошкольное учреждение появится в микрорайоне Боровки. В настоящее время готовится площадка под строительство.

Как только позволят погодные условия, специалисты приступят непосредственно к возведению здания. Работы будут вестись за счет областного бюджета. На строительство планируется направить более Br7 млн. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 2019 год.

Детсад на 240 мест возведут по типовому проекту. В распоряжении воспитанников и педагогов будут бассейн, музыкально-спортивный зал. На территории учреждения обустроят несколько площадок для подвижных и развивающих игр, крытые веранды.

"Боровки - быстро развивающийся микрорайон, где проживают около 20 тыс. человек. В основном это молодые и многодетные семьи. Возведение детского сада в шаговой доступности необходимо, поскольку это достаточно острый вопрос для местных жителей", - отметил Сергей Пузиков. Сейчас в Боровках действует один детский сад. Также дошколят принимают учреждения образования близлежащих микрорайонов.

В ближайшие годы в этом микрорайоне появится новая школа. Ее строительство намечено на 2019-2020 годы. Объект внесен в перспективный план социально-экономического развития Барановичей. Учреждение среднего образования рассчитано на 1,2 тыс. мест.

 
 
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В Барановичах приступают к строительству яслей-детского сада, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела образования, спорта и туризма горисполкома Сергей...
 
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