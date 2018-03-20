Интернет и телефонная связь «Белтелеком» подорожают с 1 апреля

Тарифы на услуги доступа в интернет «Белтелеком» повышаются с 1 апреля на 3%.

Об этом сообщается на официальном ресурсе оператора связи.

Дорожает телеграфная связь, международные соединения, справочно-информационные и другие дополнительные услуги электросвязи.

Стоимость основных тарифных планов телевидения Zala и некоторых услуг электросвязи увеличится примерно на 6%.

Оператор сообщает также, что не изменятся тарифы на регулируемые услуги местной и междугородной телефонной связи, услуги доступа в линейно-кабельные сооружения, услуги доступа в сеть интернет с гарантированной полосой пропускания.

Популярные и востребованные пакеты линейки «ЯСНА» также не изменятся, как и тарифный план услуг доступа в Интернет «Рекорд 25».