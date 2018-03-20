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Сотрудники ГАИ Бешенковичского РОВД поздравили автоледи

21.03.2018 — Разное | Зара (Бешенковичи)  
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8 Марта Госавтоинспекция по традиции провела акцию, приуроченную к Международному женскому дню. Несмотря на то, что весна не торопится приходить на Бешенковиччину, на улицах райцентра в праздничный день сияли улыбки и царило радостное настроение. Сотрудники ГАИ останавливали автоледи, чтобы поздравить их с 8 Марта.

Многие дамы за рулём, не ожидая такого сюрприза, подавали инспекторам документы для проверки. Каково же было удивление, когда вместо привычного «Предъявите Ваши документы», их ждали цветы и поздравления.

Как рассказал старший госавтоинспектор отделения ГАИ РОВД В. А. Дядичкин, также с 6 по 12 марта в районе прошли профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием нетрезвых водителей. В ходе рейдов, был выявлен один владелец автомобиля, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

- Кроме того, на территории района с 12 по 17 марта проводятся рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением Правил дорожного движения водителями автобусов (микроавтобусов), принадлежащих предприятиям частной формы собственности и индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют коммерческие перевозки пассажиров, - подчеркнул Владимир Александрович.

Ни одно правонарушение не останется незамеченным зорким оком госавтоинспекторов. Поэтому будьте внимательны и соблюдайте Правила дорожного движения!

 
 
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8 Марта Госавтоинспекция по традиции провела акцию, приуроченную к Международному женскому дню. Несмотря на то, что весна не торопится приходить на...
 
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