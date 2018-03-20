Международная акция «Час Земли», организованная Всемирным фондом дикой природы, пройдет в Беларуси 24 марта с 20.30 до 21.30.

Цели и задачи акции направлены на привлечение внимания общественности к проблеме изменения климата, светового загрязнения, другим экологическим темам и соответствуют проводимой в республике политике повышения энергоэффективности и закреплению в обществе психологии экономии и бережливости.

Принять участие в самой массовой экологической акции на планете приглашаем всех жителей и гостей Витебской области. Не включая электричество в течение часа, мы сможем продемонстрировать солидарность в вопросах экономии электроэнергии, внести свой личный вклад в сохранение здоровья нашей планеты.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Верхнедвинцы присоединятся к акции «Час земли» > Международная акция «Час Земли», организованная Всемирным фондом дикой природы, пройдет в Беларуси 24 марта с 20.30 до 21.30. Цели и задачи акции направлены на...