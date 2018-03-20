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Верхнедвинцы присоединятся к акции «Час земли»
21.03.2018 — Разное | Верхнедвинск новости. Районная газета Двинская правда
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Международная акция «Час Земли», организованная Всемирным фондом дикой природы, пройдет в Беларуси 24 марта с 20.30 до 21.30.
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> Международная акция «Час Земли», организованная Всемирным фондом дикой природы, пройдет в Беларуси 24 марта с 20.30 до 21.30. Цели и задачи акции направлены на...
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