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Верхнедвинцы присоединятся к акции «Час земли»

21.03.2018 — Разное | Верхнедвинск новости. Районная газета Двинская правда  
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Верхнедвинцы присоединятся к акции «Час земли»

Международная акция «Час Земли», организованная Всемирным фондом дикой природы, пройдет в Беларуси 24 марта с 20.30 до 21.30.
Цели и задачи акции направлены на привлечение внимания общественности к проблеме изменения климата, светового загрязнения, другим экологическим темам и соответствуют проводимой в республике политике повышения энергоэффективности и закреплению в обществе психологии экономии и бережливости.
Принять участие в самой массовой экологической акции на планете приглашаем всех жителей и гостей Витебской области. Не включая электричество в течение часа, мы сможем продемонстрировать солидарность в вопросах экономии электроэнергии, внести свой личный вклад в сохранение здоровья нашей планеты.

 
 
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> Международная акция «Час Земли», организованная Всемирным фондом дикой природы, пройдет в Беларуси 24 марта с 20.30 до 21.30. Цели и задачи акции направлены на...
 
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