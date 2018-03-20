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Как избежать респираторных заболеваний

21.03.2018 — Разное | Верхнедвинск новости. Районная газета Двинская правда  
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Как избежать респираторных заболеваний

Чтобы защитить себя и своих близких от острых респираторных инфекций, соблюдайте простые правила.
►Выдерживайте «респираторный этикет» (прикрывайте нос и рот салфеткой, когда чихаете или кашляете, немедленно выбрасывайте использованные салфетки, чихайте и кашляйте в «локоть», если салфетки нет).
►Регулярно мойте руки с мылом не менее 20 секунд или протирайте спиртосодержащим средством для обработки рук.
► Не трогайте глаза, нос или рот немытыми руками.
►Избегайте рукопожатий, объятий при встречах.
►Проветривайте помещение как можно чаще, делайте влажную уборку.
►Избегайте мест массового скопления людей или сократите время пребывания в них.
►Укрепляйте иммунитет: принимайте витамины, ешьте фрукты, пейте травяные чаи и настои, чаще совершайте прогулки на свежем воздухе, закаливающие процедуры.
Если почувствовали себя больным, повысилась температура тела, появились головные боли, слабость, першение, боль в горле, насморк, кашель:
— немедленно обратитесь к врачу;
— оставайтесь дома: не ходите на работу, в школу, не посещайте общественные места;
— постарайтесь находиться в отдельной комнате от остальных членов семьи;
— соблюдайте «респираторный этикет»;
— выполняйте рекомендации и назначения врача.
И. МУСИНОВА,
главный государственный санитарный врач
Верхнедвинского района.

 
 
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> Чтобы защитить себя и своих близких от острых респираторных инфекций, соблюдайте простые правила. ►Выдерживайте «респираторный этикет» (прикрывайте нос и рот...
 
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