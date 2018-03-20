Как избежать респираторных заболеваний

Чтобы защитить себя и своих близких от острых респираторных инфекций, соблюдайте простые правила.

►Выдерживайте «респираторный этикет» (прикрывайте нос и рот салфеткой, когда чихаете или кашляете, немедленно выбрасывайте использованные салфетки, чихайте и кашляйте в «локоть», если салфетки нет).

►Регулярно мойте руки с мылом не менее 20 секунд или протирайте спиртосодержащим средством для обработки рук.

► Не трогайте глаза, нос или рот немытыми руками.

►Избегайте рукопожатий, объятий при встречах.

►Проветривайте помещение как можно чаще, делайте влажную уборку.

►Избегайте мест массового скопления людей или сократите время пребывания в них.

►Укрепляйте иммунитет: принимайте витамины, ешьте фрукты, пейте травяные чаи и настои, чаще совершайте прогулки на свежем воздухе, закаливающие процедуры.

Если почувствовали себя больным, повысилась температура тела, появились головные боли, слабость, першение, боль в горле, насморк, кашель:

— немедленно обратитесь к врачу;

— оставайтесь дома: не ходите на работу, в школу, не посещайте общественные места;

— постарайтесь находиться в отдельной комнате от остальных членов семьи;

— соблюдайте «респираторный этикет»;

— выполняйте рекомендации и назначения врача.

И. МУСИНОВА,

главный государственный санитарный врач

Верхнедвинского района.

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