С 20 по 30 марта 2018 года в республике проводится декада «Гостехосмотр».

Весна — период значительного увеличения количества автомобилей на дорогах. Начинает эксплуатироваться и тот транспорт, который не был своевременно представлен на государственный технический осмотр. Несмотря на принимаемые меры, значительная часть автовладельцев по-прежнему игнорирует процедуру проверки технического состояния своих транспортных средств, тем самым безответственно относясь к собственной безопасности и безопасности окружающих. Вызывают негативные эмоции автомашины, имеющие неопрятный внешний вид, видимые признаки коррозии, повреждения кузова, автомобили с неисправными внешними световыми приборами, которые вводят в заблуждение других участников дорожного движения.

В целях ужесточения контроля за своевременностью прохождения государственного технического осмотра транспортных средств и выявления автомобилей, эксплуатирующихся с техническими неисправностями, угрожающими безопасности дорожного движения, с 20 по 30 марта 2018 года проводится республиканская декада «ГОСТЕХОСМОТР». Госавтоинспекцией совместно с сотрудниками «Белтехосмотр» и Транспортной инспекции будут проводиться совместные рейды по выявлению автовладельцев, не прошедших в установленные сроки государственный технический осмотр. Особое внимание уделяется автотранспорту для перевозки пассажиров — автомобилям-такси и автобусам, транспорту, перевозящему опасные грузы. Водители, чьи транспортные средства эксплуатируются без прохождения гостехосмотра или не соответствуют требованиям технических нормативных правовых актов, будут привлечены к административной ответственности.

Стоит отметить, что автовладельцы стали чаще проходить техосмотр нелегально и эксплуатируют транспортные средства с сомнительной отметкой в сертификате о прохождении гостехосмотра. Напоминаем автовладельцам: за использование поддельных документов, штампов, печатей предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.

В связи с этим рекомендуем заблаговременно уделить должное внимание техническому состоянию своего транспортного средства и законно, в установленные сроки пройти гостехосмотр.

По всем вопросам прохождения государственного технического осмотра, оплаты услуги и государственной пошлины обращайтесь на Диагностическую станцию №104 «ОАО Верхнедвинский райагросервис» по адресу: д. Боровка, ул. Лесная, 1, телефон: 5-53-94.

Время работы: с 8.00 до 17.00 часов; перерыв: с 13.00 до 14.00 часов. Выходные: воскресенье, понедельник.

П. ГАРБУС,

инженер по допуску транспортных

средств к участию в дорожном движении 1-ой категории УП «Белтехосмотр» в Витебской области.