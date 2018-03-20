В агропроме определяют задачи на новый сельскохозяйственный год

На отчетном собрании акционеров ОАО «Антоново-Агро» подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности за прошедший год, намечены перспективы развития.

— Результаты, о которых мы сегодня говорим, достигнуты напряжённым повседневным трудом людей, их профессионализмом, ответственностью и заинтересованностью в общем результате, — отметил директор хозяйства А. Л. Шатёр.

Получен урожай зерна в 4213 тонн при урожайности в бункерном весе 43,7 ц/га. Выручка составила 633 тыс. руб. На 23 % меньше уровня прошлого года произведено рапса. Погодные условия не позволили вырасти кукурузе. Заготовлено 8436 т сенажа, но всего лишь 3389 т силоса. На зиму животноводство было обеспечено кормами на 88 %, поэтому их пришлось приобретать дополнительно.

Основная задача отрасли растениеводства — обеспечить эффективное развитие животноводства, которое и сегодня, и в перспективе является основой экономического благополучия сельхозпредприятия. Именно в животноводстве сформировано 72% выручки от реализации продукции.

— От количества и качества молока зависят платежеспособность хозяйства и заработная плата, — подчеркнул руководитель. — Государству реализовано 3358 тонн молока, в том числе сортом «экстра» — 1728 тонн, высшим – 1612 тонн. Качество улучшилось, но над ним еще можно и нужно работать.

Выручка от реализации молока за 2017 год составила 1810 тыс.руб.

А вот реализация КРС оказалась убыточной, увеличен расход кормов. Чтобы не допускать этого впредь и экономить материальные ресурсы, следует уделить внимание их качеству.

Скоро начнутся весенне-полевые работы, и главная задача отдела механизации — завершить ремонт техники в кратчайшие сроки. На значительную сумму закуплены запчасти, поэтому эксплуатация техники потребует от работников бережного отношения. Приобретены ГСМ, но нет в наличии минеральных удобрений. Продолжается работа по вывозке органики на поля.

Для выполнения прогнозных показателей перед сельхозпредприятием стоит задача произвести 4700 тонн зерна, заготовить 8425 тонн силоса, 428 — сена, 7050 — сенажа, 450 — рапса, увеличить производство травяных кормов на летний и зимний периоды. Все это требует четкой и слаженной работы во всех отраслях.

Предстоит непростой в плане финансового обеспечения год. В хозяйстве стабильно выплачивается заработная плата. В среднем она превышает 500 рублей. Основная задача руководителей и специалистов – изыскивать новые формы и методы ведения производства, выгодные каналы сбыта продукции, дополнительные источники зарабатывания средств. Сельское хозяйство не терпит некомпетентности и попустительства.

А. Л. Шатёр назвал лучших механизаторов, доярок, телятниц, животноводов, водителей. Денежными премиями отмечены передовики, избраны кандидатуры на Доску Почёта 2018 года.

О работе ветеринарной и агрономической служб рассказали главный зоотехник А. Г. Богданович и заместитель директора, председатель наблюдательного совета И. А. Захарич. О результатах работы за 2017 год и доведённых показателях на 2018 год – экономист по труду Т. М. Кропп, о деятельности профсоюзного комитета – его председатель В. В. Титов.

Принявшая участие в работе собрания председатель райкома профсоюза работников АПК Е. В. Зуй рассказала о задачах, стоящих перед районом на 2018 год.

— Главная из них – обеспечить рост валовой продукции сельского хозяйства, — отметила она. — Аграрии района должны быть нацелены на эффективную работу по созданию прочной кормовой базы, получению качественных кормов для улучшения показателей в животноводческой отрасли, с максимальной отдачей использовать материальные ресурсы, плодородие земельных угодий, чтобы и далее укреплять экономику агропромышленного комплекса.

В работе собрания приняла участие заместитель начальника отдела экономики райисполкома О. П. Кучерова.

Работниками Антоновского СДК был подготовлен праздничный концерт.

Анна ЗИМАЦКАЯ.

Фото автора.