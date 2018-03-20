Юбиляр из Бигосово делится секретом долголетия

«Мне очень нравится жизнь», – так говорит Владимир Николаевич Паражинский. И свои 90 лет вовсе не считает преклонным возрастом.

Удивительны свойства нашей памяти! Избирательно, как кадры кинохроники, выхватывает она вдруг события, лица, даже ощущения. И человеку становится тепло от этих воспоминаний, а иногда в уголках глаз застывает непрошенная слеза.

Сколько же кадров жизненной кинохроники всплывает у 90-летнего юбиляра! Это и годы счастливого босоного детства, и юности, опаленной войной, и первые шаги дочки и сына, и лепет внуков. Горе и радость – всё переплелось в судьбе. Но он не выбросил бы из неё ни одного дня, потому что нет ничего дороже, чем не просто прожитые, а пережитые годы.

Владимир Николаевич был первенцем в многодетной крестьянской семье из Сенненского района. Когда в 1939 году он закончил начальную школу, отец ушел на финскую войну и домой не вернулся. Мать растила детей одна. Семья держала большое хозяйство, и трудиться мальчик начал с 11 лет. Ходил на колхозный двор, пас коров и лошадей. Помогал пахать землю, сеять вручную зерно. Собирали колос-ки и мололи их в муку.

Во время Великой Отечественной войны семья Паражинских находилась на оккупированной территории в партизанской зоне. Подросток с друзьями обеспечивали партизан едой.

После войны закончил семилетку и по направлению МТС учился в Городокском техникуме механизации, где получил специальность механика.

В 1950 году был призван в армию, служил в Харькове. Оттуда направили в офицерское училище в Сталинград. Служил в Донецком военном округе в звании лейтенанта, преподавал автомобильное дело. Ему очень нравилась военная служба, но судьба распорядилась по-другому.

В шестидесятые годы всех специалистов сельского хозяйства направляли на работу в колхозы. Так случилось и с Владимиром Николаевичем. Он вернулся на родину в Сенненский район. Сразу же был назначен на должность заведующего мастерскими МТС. Здесь познакомился с Валентиной Михайловной, создал семью, построил дом. А вскоре переехал на место трудоустройства жены — в Бигосово, где тогда жила родная сестра Валентины Антонина Хорольская. Здесь у Паражинских родилось двое детей — Александр и Елена. От завода «Зооветинструмент» получили трёхкомнатную квартиру. Работал на заводе мастером механического цеха, затем начальником котельной. Оттуда и ушёл на пенсию с общим трудовым стажем 43 года.

Гордятся Паражинские своими детьми и внуками. Внук Дмитрий пошёл по стопам дедушки, закончил Городокский сельскохозяйственный техникум и работает механиком. А Маргарита учится на «отлично» в Витебской гимназии, является участницей республиканской предметной олимпиады.

— Моя семья: супруга, дети и внуки – моё счастье и моя опора, потому и дожил до таких лет,- говорит Владимир Николаевич. — С Валентиной Михайловной в этом году отметим «бриллиантовую свадьбу». Судьба подарила замечательную женщину, с которой идём по жизни рука об руку. Счастливы, что вырастили честных и порядочных наследников.

А воспитывали детей Паражинские, прежде всего, личным примером правильного отношения к жизни. Недаром говорят, что секрет долголетия в том, чтобы никому не завидовать, не желать зла ближнему, тихо и незаметно творить добро. Всё это в полной мере всю свою жизнь и делает Владимир Николаевич. Даже в такие уважаемые годы он очень активен, подвижен, ездит на велосипеде, живо интересуется окружающей жизнью.

Потому и поздравления с юбилеем он получал не только от родных, но и многих односельчан. Мы присоединяемся к ним и желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства.

Марина КИЧ,

директор Бигосовского СДК.