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Школьные каникулы должны начинаться с обеспечения безопасности

21.03.2018 — Разное | Верхнедвинск новости. Районная газета Двинская правда  
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Госавтоинспекция с 14 по 24 марта проводит республиканскую профилактическую акцию «Безопасность детей — приоритет для взрослых!». 

Школьные каникулы должны начинаться с обеспечения безопасности

В преддверии весенних школьных каникул Госавтоинспекция убедительно призывает родителей обеспечить безопасную перевозку детей к местам отдыха, напомнить юным пешеходам и велосипедистам правила безопасного поведения, в том числе во дворе, а также контролировать досуг подростков, не оставлять ключи от авто в свободном доступе. ГАИ проводит такую акцию с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.
В этот период будет организована широкая информационно-разъяснительная работа среди населения об основных рисках и угрозах безопасности детей на дороге и необходимости соблюдения правил безопасной перевозки детей в транспортных средствах. Накануне и во время каникул в школьных лагерях будет проведен ряд профилактических мероприятий. Инспекторы ГАИ напомнят детям правила безопасного поведения на дороге и в транспорте, во дворах, уделят особое внимание правилам перехода проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу, разъяснят особенности «дорожных ловушек» и напомнят о выборе безо-пасных мест для катания на роликах, скейтбордах и велосипедах.
Сотрудники ДПС усилят контроль за соблюдением водителями скоростных режимов, правил проезда пешеходного перехода и безопасной перевозки детей, сосредоточат внимание на пресечении нарушений Правил дорожного движения несовершеннолетними, а также взрослыми при сопровождении детей. Кроме того, в связи с увеличением количества перевозок детей на экскурсии, к местам проведения культурных и спортивных мероприятий будет организован надзор за соблюдением водителями автобусов, перевозящих группы детей, Правил дорожного движения и других требований законодательства.
Уважаемые родители! При пересечении проезжей части со своим ребенком возьмите его за руку, по возможности провожайте детей до школы, а также встречайте после занятий. Позаботьтесь, чтобы на одежде, рюкзаке или портфеле ребенка в темное время суток был световозвращающий элемент.
Помните, что обязанность взрослых – воспитать в детях законопослушных участников дорожного движения!

 
 
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> Госавтоинспекция с 14 по 24 марта проводит республиканскую профилактическую акцию «Безопасность детей — приоритет для взрослых!».  В преддверии весенних...
 
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