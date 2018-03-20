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Гостья из Латвии привезла в Верхнедвинск выставку ручек
21.03.2018 — Разное | Верхнедвинск новости. Районная газета Двинская правда
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Даже самые простые, повседневные и привычные глазу вещи можно превратить в увлечение всей жизни. Об этом не понаслышке знает Мария Мицкевича из Дагды (Латвийская Республика). В конце февраля в центральной районной библиотеке состоялось открытие её выставки авторучек «Ручка к ручке – вот и коллекция».
Мария Мицкевича — начальник отдела образования, спорта и культуры Дагдского края. Она не первый год активно сотрудничает с центральной районной библиотекой: в рамках соглашения о сотрудничестве в социальной сфере между Дагдской Краевой Думой и Верхнедвинским районным Советом депутатов не раз приезжала в наш город вместе с коллегами для обмена опытом. А в минувшем ноябре представила свою коллекцию бумажных салфеток, которые собирает уже больше двадцати лет. Но салфетки – далеко не единственное увлечение Марии: в феврале она привезла в Верхнедвинск коллекцию авторучек.
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> Даже самые простые, повседневные и привычные глазу вещи можно превратить в увлечение всей жизни. Об этом не понаслышке знает Мария Мицкевича из Дагды (Латвийская...
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