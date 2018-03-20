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Гостья из Латвии привезла в Верхнедвинск выставку ручек

21.03.2018 — Разное | Верхнедвинск новости. Районная газета Двинская правда  
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Даже самые простые, повседневные и привычные глазу вещи можно превратить в увлечение всей жизни. Об этом не понаслышке знает Мария Мицкевича из Дагды (Латвийская Республика). В конце февраля в центральной районной библиотеке состоялось открытие её выставки авторучек «Ручка к ручке – вот и коллекция».

Гостья из Латвии привезла в Верхнедвинск выставку ручек

Мария Мицкевича — начальник отдела образования, спорта и культуры Дагдского края. Она не первый год активно сотрудничает с центральной районной библиотекой: в рамках соглашения о сотрудничестве в социальной сфере между Дагдской Краевой Думой и Верхнедвинским районным Советом депутатов не раз приезжала в наш город вместе с коллегами для обмена опытом. А в минувшем ноябре представила свою коллекцию бумажных салфеток, которые собирает уже больше двадцати лет. Но салфетки – далеко не единственное увлечение Марии: в феврале она привезла в Верхнедвинск коллекцию авторучек.

Гостья из Латвии привезла в Верхнедвинск выставку ручек
Рассмотреть экспонаты и подробно познакомиться с историей обыденной, казалось бы, вещи пришли ученики средней школы № 2. Коллекция Марии Мицкевича насчитывает более 300 авторучек и несколько необычных карандашей. На выставке все они разложены по цветам, а самым уникальным из них – именным, деревянным, в виде египетской царицы или расчёски – выделен отдельный столик.
Для начала дети посмотрели документальный фильм о том, как ручка пришла в нашу жизнь, узнали историю её создания и развития: начиная от первых письменных принадлежностей — бронзовых и костяных палочек — и заканчивая современными пластмассовыми вариантами. Полученные знания закрепили с помощью мультимедийной презентации. Теперь участники встречи точно знают, почему современная ручка называется шариковой, как она устроена и на написание скольких слов хватает среднестатистического стержня.
А когда познавательная часть мероприятия подошла к концу, пришло время ещё раз, уже более внимательно, рассмотреть все представленные на выставке экспонаты и сделать фото на память.
Алёна МОРОЗ.

 
Теги: знакомства
 
 
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