Гостья из Латвии привезла в Верхнедвинск выставку ручек

Даже самые простые, повседневные и привычные глазу вещи можно превратить в увлечение всей жизни. Об этом не понаслышке знает Мария Мицкевича из Дагды (Латвийская Республика). В конце февраля в центральной районной библиотеке состоялось открытие её выставки авторучек «Ручка к ручке – вот и коллекция».

Мария Мицкевича — начальник отдела образования, спорта и культуры Дагдского края. Она не первый год активно сотрудничает с центральной районной библиотекой: в рамках соглашения о сотрудничестве в социальной сфере между Дагдской Краевой Думой и Верхнедвинским районным Советом депутатов не раз приезжала в наш город вместе с коллегами для обмена опытом. А в минувшем ноябре представила свою коллекцию бумажных салфеток, которые собирает уже больше двадцати лет. Но салфетки – далеко не единственное увлечение Марии: в феврале она привезла в Верхнедвинск коллекцию авторучек.



Рассмотреть экспонаты и подробно познакомиться с историей обыденной, казалось бы, вещи пришли ученики средней школы № 2. Коллекция Марии Мицкевича насчитывает более 300 авторучек и несколько необычных карандашей. На выставке все они разложены по цветам, а самым уникальным из них – именным, деревянным, в виде египетской царицы или расчёски – выделен отдельный столик.

Для начала дети посмотрели документальный фильм о том, как ручка пришла в нашу жизнь, узнали историю её создания и развития: начиная от первых письменных принадлежностей — бронзовых и костяных палочек — и заканчивая современными пластмассовыми вариантами. Полученные знания закрепили с помощью мультимедийной презентации. Теперь участники встречи точно знают, почему современная ручка называется шариковой, как она устроена и на написание скольких слов хватает среднестатистического стержня.

А когда познавательная часть мероприятия подошла к концу, пришло время ещё раз, уже более внимательно, рассмотреть все представленные на выставке экспонаты и сделать фото на память.

Алёна МОРОЗ.