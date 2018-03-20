Госавтоинспекция с 14 по 24 марта проводит республиканскую профилактическую акцию «Безопасность детей — приоритет для взрослых!»

«В преддверии весенних школьных каникул Госавтоинспекция убедительно призывает родителей обеспечить безопасную перевозку детей к местам отдыха, напомнить юным пешеходам и

велосипедистам правила безопасного поведения в том числе во дворе, а также контролировать досуг подростков, не оставлять ключи от авто в свободном доступе. ГАИ проведет такую акцию с

целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних!»

В этот период будет организована широкая информационно-разъяснительная работа среди населения об основных рисках и угрозах безопасности детей на дороге и необходимости соблюдения правил безопасной перевозки детей в транспортных средствах. Накануне и во время каникул, в школьных лагерях будет проведен ряд профилактических мероприятий. Инспекторы ГАИ напомнят детям правила безопасного поведения на дороге и в транспорте, во дворах, уделят особое внимание правилам перехода проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу, разъяснят особенности «дорожных ловушек» и напомнят о выборе безопасных мест для катания на роликах, скейтбордах и велосипедах.

Сотрудники ДПС усилят контроль соблюдения водителями скоростных режимов, правил проезда пешеходного перехода и безопасной перевозки детей, сосредоточат внимание на пресечении нарушений Правил дорожного движения несовершеннолетними, а также взрослыми при сопровождении детей. Кроме того, в связи с увеличением количества организованных перевозок детей на экскурсии, к местам проведения культурных и спортивных мероприятий будет

организован надзор за соблюдением водителями автобусов, перевозящих группы детей, Правил дорожного движения и других требований законодательства.

Уважаемые родители! При пересечении проезжей части со своим ребенком возьмите его за руку, по возможности провожайте детей до школы, а также встречайте из неё. Позаботьтесь, чтобы на одежде, рюкзаке или портфеле ребенка в темное время суток был световозвращающий элемент.

Помните, что обязанность взрослых — воспитать в детях законопослушных участников дорожного движения!

Старший госавтоинспектор ОГАИ Верхнедвинского РОВД О.С.Лонь.