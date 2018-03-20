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«Безопасность детей — приоритет для взрослых!»
21.03.2018 — Разное | Верхнедвинск новости. Районная газета Двинская правда
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Госавтоинспекция с 14 по 24 марта проводит республиканскую профилактическую акцию «Безопасность детей — приоритет для взрослых!»
«В преддверии весенних школьных каникул Госавтоинспекция убедительно призывает родителей обеспечить безопасную перевозку детей к местам отдыха, напомнить юным пешеходам и
Сотрудники ДПС усилят контроль соблюдения водителями скоростных режимов, правил проезда пешеходного перехода и безопасной перевозки детей, сосредоточат внимание на пресечении нарушений Правил дорожного движения несовершеннолетними, а также взрослыми при сопровождении детей. Кроме того, в связи с увеличением количества организованных перевозок детей на экскурсии, к местам проведения культурных и спортивных мероприятий будет
Уважаемые родители! При пересечении проезжей части со своим ребенком возьмите его за руку, по возможности провожайте детей до школы, а также встречайте из неё. Позаботьтесь, чтобы на одежде, рюкзаке или портфеле ребенка в темное время суток был световозвращающий элемент.
Помните, что обязанность взрослых — воспитать в детях законопослушных участников дорожного движения!
Старший госавтоинспектор ОГАИ Верхнедвинского РОВД О.С.Лонь.
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> Госавтоинспекция с 14 по 24 марта проводит республиканскую профилактическую акцию «Безопасность детей — приоритет...
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