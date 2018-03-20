С какими вопросами заявители обращаются в прокуратуру?

О работе с обращениями граждан и юридических лиц наша беседа с заместителем прокурора района М.В. ЛАВДАНСКИМ.

— Максим Викторович, как часто заявители обращаются в правоохранительные органы с проблемными вопросами?

— В 2017 году в прокуратуру района поступили 62 обращения, что на 13 больше, чем в предыдущем году. Из них непосредственно разрешено 30, в другие органы направлено 28, возвращено по законным основаниям 3, оставлено без рассмотрения 1.

В 2017 году прокуратурой района рассматривались обращения граждан, которые касались несогласия с решениями о привлечении к административной ответственности, об отказе в возбуждении уголовного дела, а также направлении в суд заявлений. При этом прокуратуре приходилось немало работать над изучением дел и установлением истины. Например, гражданка И. просила направить в суд заявление о признании её дочери недееспособной. В ходе прокурорской проверки установлено, что дочь неоднократно проходила лечение в психиатрических учреждениях, совершала суицидальные попытки, не может сама обслуживать себя в быту. Получено медицинское заключение о состоянии здоровья пациентки, которое не оставляет сомнений в необходимости ухода за ней. В итоге прокурором района в суд направлено соответствующее заявление, данное гражданское дело рассмотрено с участием прокурора. Предъявленное в суд прокуратурой района заявление удовлетворено.

Около половины всех поступивших в прокуратуру заявлений удовлетворены частично. Основная их часть касалась несогласия с решениями РОВД об отказе в возбуждении уголовных дел и постановлениями об административных правонарушениях. Так, гражданин К. обратился в РОВД с заявлением о привлечении гражданки Т. к ответственности за хищение денег. Однако в возбуждении уголовного дела было отказано. В результате К. обратился с жалобой на указанное решение в органы прокуратуры.

По результатам изучения прокуратурой района материала об отказе в возбуждении уголовного дела установлено, что Верхнедвинским РОВД проверка по заявлению К. проведена не в полном объеме, установлены не все обстоятельства, подлежащие выяснению.

Прокуратура района отменила принятое Верхнедвинским РОВД постановление, материал направлен для проведения дополнительной проверки с соответствующими указаниями прокурора.

Таким образом, каждый гражданин может быть уверенным, что найдёт в прокуратуре защиту его законных интересов.

— А с чем обращаются к вам юридические лица?

— Следует заметить, что субъекты хозяйствования государственной формы собственности могут найти у нас помощь при взыскании дебиторской задолженности. В 2017 году поступило 31 обращение юридических лиц, из которых непосредственно разрешено 25, ещё 5 направлено в другие органы, по 1 обращению производство прекращено.

Основная часть заявлений была о предъявлении исков в общие и экономические суды.

Большинство из них полностью или частично удовлетворены.

— Есть ли возможность у граждан и юридических лиц обратиться в прокуратуру лично?

— В соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц, ведомственными приказами в прокуратуре района организован и ежедневно проводится приём граждан согласно утвержденному графику.

На личном приёме в 2017 году принято 149 лиц, что на 32 больше, чем в предыдущем году. Проведено также 23 выездных приёма граждан по месту жительства и работы (сельские исполнительные комитеты, государственные предприятия, другие учреждения), на которых принято 27 лиц.

Обращения такого рода носили, в основном, консультативный характер. Однако рост посетителей на приёмах свидетельствует о желании людей знать свои права и обязанности и доверии к органам прокуратуры. Постоянно информируем население о местах и датах приёма через СМИ, сельисполкомы, по месту жительства.

— Прокуратура не только рассматривает обращения граждан и юридических лиц, но и осуществляет надзор за исполнением законодательства об обращениях граждан на предприятиях, в организациях и учреждениях. Что сделано в течение года?

— В 2017 году проведены 4 проверки соблюдения законодательства об обращениях граждан и юридических лиц, по результатам которых внесено 4 представления, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура района требует, чтобы должностные лица работали с обращениями граждан тщательно, в полной мере проводили проверку доводов заявителей, давали им исчерпывающие ответы.

Надзор за исполнением законодательства об обращениях граждан и юридических лиц является в прокуратуре района одним из основополагающих, ему уделяется пристальное внимание, поэтому работа в данном направлении будет продолжена. В этом году проверим порядок работы с обращениями в РВК, ГРУПП ЖКХ, учреждениях образования, РОСК, других организациях.

Закон Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» предусматривает все аспекты работы в этом направлении, а неукоснительное его исполнение будет способствовать защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц.