Освейские школьники любят играть в «Зарницу»

Проведение ежегодной военно-патриотической игры «Зарница» стало хорошей традицией в Освейской школе.

Это мероприятие требует от участников и сплоченности и умения работать в команде, и спортивной подготовки. А взамен дарит отличное настроение и с пользой проведённое время. На этот раз в Освейском парке встретились шесть команд школьников: «Оптимисты», «Комета», «Команда А», «Оптимисты 2», «Безумные» и «Бригантина».

Пройти им пришлось семь настоящих военных испытаний, прежде чем была определена лучшая команда.

Конкурс «Донесение» требовал от участников за минимальное количество времени запомнить и как можно более точно передать предложенный текст. В конкурсе «Сапёры» нужно было с завязанными глазами пересечь «минное» поле, стараясь обойти все «снаряды».

Кто такие гусары? Как называлось войско в старину и в каком году появились погоны? На эти и другие вопросы ребята отвечали в викторине «Эрудит», которую проводила первый секретарь РК ОО «БРСМ» Дарья Соколовская.

Также необходимо было узнать, какой текст спрятался за цифрами шифровки. Справились мальчишки и девчонки с подтягиванием на турнике и отжиманием от перекладины.

Команды участвовали в конкурсе строевой подготовки, на время собирали и разбирали оружие. За правильностью действий следили военнослужащие погранзаставы Савейки.

Даже морозная погода не могла сломить волю команд к победе. Ребята не только активно участвовали в конкурсах, но и с удовольствием угощались солдатской кашей с горячим чаем.

Итоги игры подведены и определены победители. В результате первое место досталось «Команде А». На втором месте «Оптимисты 2», на третьем – «Комета». Они получили в качестве подарков спортивный инвентарь и сувениры от БРСМ.

Анна ЗИМАЦКАЯ.