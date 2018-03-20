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Освейские школьники любят играть в «Зарницу»
21.03.2018 — Разное | Верхнедвинск новости. Районная газета Двинская правда
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Проведение ежегодной военно-патриотической игры «Зарница» стало хорошей традицией в Освейской школе.
Это мероприятие требует от участников и сплоченности и умения работать в команде, и спортивной подготовки. А взамен дарит отличное настроение и с пользой проведённое время. На этот раз в Освейском парке встретились шесть команд школьников: «Оптимисты», «Комета», «Команда А», «Оптимисты 2», «Безумные» и «Бригантина».
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> Проведение ежегодной военно-патриотической игры «Зарница» стало хорошей традицией в Освейской школе. Это мероприятие требует от участников и сплоченности и...
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