10 марта 2018 года с 9.00 до 12.00 по телефоне (8-0212) 22-22-22 ТЕРЕНТЬЕВ Владимир Владимирович, председатель Витебского областного Совета депутатов, проведёт «прямую телефонную линию» в Витебском областном исполнительном комитете
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10 марта председатель Витебского областного Совета депутатов проведёт «прямую телефонную линию»
21.03.2018 — Разное | Новости Докшицы
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10 марта 2018 года с 9.00 до 12.00 по телефоне (8-0212) 22-22-22 ТЕРЕНТЬЕВ Владимир Владимирович, председатель Витебского областного Совета депутатов, проведёт «прямую...
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