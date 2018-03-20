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10 марта председатель Витебского областного Совета депутатов проведёт «прямую телефонную линию»

21.03.2018 — Разное | Новости Докшицы  
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10 марта председатель Витебского областного Совета депутатов проведёт «прямую телефонную линию»
10 марта 2018 года с 9.00 до 12.00 по телефоне  (8-0212) 22-22-22 ТЕРЕНТЬЕВ Владимир Владимирович, председатель Витебского областного Совета депутатов,  проведёт «прямую телефонную линию» в Витебском областном исполнительном комитете

 
Теги: Витебск
 
 
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10 марта 2018 года с 9.00 до 12.00 по телефоне  (8-0212) 22-22-22 ТЕРЕНТЬЕВ Владимир Владимирович, председатель Витебского областного Совета депутатов,  проведёт «прямую...
 
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