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Представители Дубровенщины приняли участие в областном этапе республиканского конкурса

21.03.2018 — Разное | Новости Дубровно. Днепровская правда.  
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Представители Дубровенщины приняли участие в областном этапе республиканского конкурса

В первые дни марта на базе Витебского государственного педагогического университета имени П.М.Машерова состоялся областной этап республиканского конкурса творчества трудовых коллективов «НОВЫЕ ИМЕНА БЕЛАРУСИ-2018». Он прошел под эгидой Белорусского профессионального союза работников образования и науки.
Дубровенскую районную профсоюзную организацию Белорусского профессионального союза работников образования и науки на этом конкурсе представляли Анастасия Карпицкая, инженер по охране труда отдела образования, спорта и туризма; вокальная группа учителей средней школы №1 — Марина Барановская, Алеся Михальченко, Алеся Авдеенко, Светлана Болохова, Татьяна Фомичева; Тереса Чебанова, учитель Добрынской детский сад-средней школы.
Все участники стали дипломантами конкурса, а Тереса Чебанова в номинации «Художественное слово» за исполнение отрывка из поэмы С.Воропаевой «День рождения» удостоена Диплома ІІІ степени.
Елена КОРСАКОВА.

 
 
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В первые дни марта на базе Витебского государственного педагогического университета имени П.М.Машерова состоялся областной этап республиканского конкурса...
 
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