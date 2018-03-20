Представители Дубровенщины приняли участие в областном этапе республиканского конкурса





В первые дни марта на базе Витебского государственного педагогического университета имени П.М.Машерова состоялся областной этап республиканского конкурса творчества трудовых коллективов «НОВЫЕ ИМЕНА БЕЛАРУСИ-2018». Он прошел под эгидой Белорусского профессионального союза работников образования и науки.

Дубровенскую районную профсоюзную организацию Белорусского профессионального союза работников образования и науки на этом конкурсе представляли Анастасия Карпицкая, инженер по охране труда отдела образования, спорта и туризма; вокальная группа учителей средней школы №1 — Марина Барановская, Алеся Михальченко, Алеся Авдеенко, Светлана Болохова, Татьяна Фомичева; Тереса Чебанова, учитель Добрынской детский сад-средней школы.

Все участники стали дипломантами конкурса, а Тереса Чебанова в номинации «Художественное слово» за исполнение отрывка из поэмы С.Воропаевой «День рождения» удостоена Диплома ІІІ степени.

Елена КОРСАКОВА.