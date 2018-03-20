Новорождённая дубровенка — первенец многодетной семьи





В отделе загс Дубровенского райисполкома в торжественной обстановке зарегистрировано рождение Варвары Симаньковой. Счастливых родителей пришли поздравить коллеги, представители УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» и ОАО «Дубровенский райагросервис», Людмила Дударева, председатель районной общественной организации «Белорусский союз женщин», Оксана Петрикова, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Дубровенского райисполкома.







«Дорогие родители! — обратилась к Андрею и Татьяне Симаньковым Ирина Кириллова, начальник отдела загс. — Позвольте поздравить вашу семью с радостным событием: вы стали родителями долгожданной девочки. Появление на свет этого маленького человечка изменило вашу жизнь, в нее пришли заботы и надежды. Теперь каждый из вас отвечает не только за себя и за своего супруга, за своих сыновей Яна и Даниила, но и за маленькую дочь».







Родители в торжественной обстановке поставили подписи в записи акта о рождении дочери и получили ее первый и главный документ — свидетельство о рождении. С этого момента Варвара Симанькова стала полноправным гражданином нашей страны.

Рождение малышки еще больше сплотило и укрепило семейный союз. Больше всего этого события ждали старшие братья — Даниил и Ян. Теперь они станут настоящими защитниками для своей сестры. «Имя для дочери придумал Даниил, в свою очередь для него имя выбрал старший сын Ян», — рассказала Татьяна. Эмоции переполняют молодого отца: «Для нас с женой главное, чтобы дети были здоровы, помогали друг другу, выросли успешными».







Рождение дочери предоставило семье Андрея и Татьяны Симаньковых право на получение статуса многодетной и назначения семейного капитала. Для этого родителям в течение 6 месяцев необходимо обратиться в управление по труду, занятости и социальной защите Дубровенского райисполкома. В прошлом году в нашем районе получили статус многодетной 18 семей.

К слову, за неполных два месяца наступившего года в Дубровенском районе зарегистрировано рождение 15 детей, 6 мальчиков и 9 девочек. Семь из них — первые дети в семье, пять — вторые и два — третьи.

Дети — это счастье! Желаем родителям на отлично выдержать жизненный экзамен — воспитать духовно красивых и богатых людей. Пусть ежедневные заботы не мешают им оставаться всегда молодыми, красивыми, счастливыми, а дом будет полон света, тепла и любви дорогих людей.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.