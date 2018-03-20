ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новорождённая дубровенка — первенец многодетной семьи

21.03.2018 — Разное | Новости Дубровно. Днепровская правда.  
Размер текста:
A
A
A

Новорождённая дубровенка — первенец многодетной семьи

В отделе загс Дубровенского райисполкома в торжественной обстановке зарегистрировано рождение Варвары Симаньковой. Счастливых родителей пришли поздравить коллеги, представители УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» и ОАО «Дубровенский райагросервис», Людмила Дударева, председатель районной общественной организации «Белорусский союз женщин», Оксана Петрикова, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Дубровенского райисполкома.


Новорождённая дубровенка — первенец многодетной семьи

«Дорогие родители! — обратилась к Андрею и Татьяне Симаньковым Ирина Кириллова, начальник отдела загс. — Позвольте поздравить вашу семью с радостным событием: вы стали родителями долгожданной девочки. Появление на свет этого маленького человечка изменило вашу жизнь, в нее пришли заботы и надежды. Теперь каждый из вас отвечает не только за себя и за своего супруга, за своих сыновей Яна и Даниила, но и за маленькую дочь».


Новорождённая дубровенка — первенец многодетной семьи

Родители в торжественной обстановке поставили подписи в записи акта о рождении дочери и получили ее первый и главный документ — свидетельство о рождении. С этого момента Варвара Симанькова стала полноправным гражданином нашей страны.
Рождение малышки еще больше сплотило и укрепило семейный союз. Больше всего этого события ждали старшие братья — Даниил и Ян. Теперь они станут настоящими защитниками для своей сестры. «Имя для дочери придумал Даниил, в свою очередь для него имя выбрал старший сын Ян», — рассказала Татьяна. Эмоции переполняют молодого отца: «Для нас с женой главное, чтобы дети были здоровы, помогали друг другу, выросли успешными».


Новорождённая дубровенка — первенец многодетной семьи

Рождение дочери предоставило семье Андрея и Татьяны Симаньковых право на получение статуса многодетной и назначения семейного капитала. Для этого родителям в течение 6 месяцев необходимо обратиться в управление по труду, занятости и социальной защите Дубровенского райисполкома. В прошлом году в нашем районе получили статус многодетной 18 семей.
К слову, за неполных два месяца наступившего года в Дубровенском районе зарегистрировано рождение 15 детей, 6 мальчиков и 9 девочек. Семь из них — первые дети в семье, пять — вторые и два — третьи.
Дети — это счастье! Желаем родителям на отлично выдержать жизненный экзамен — воспитать духовно красивых и богатых людей. Пусть ежедневные заботы не мешают им оставаться всегда молодыми, красивыми, счастливыми, а дом будет полон света, тепла и любви дорогих людей.
Юлия СТАРАВОЙТОВА.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отделе загс Дубровенского райисполкома в торжественной обстановке зарегистрировано рождение Варвары Симаньковой. Счастливых родителей пришли поздравить...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Могилеве на одного безработного приходится почти полторы вакансии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
21.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
Зара (Бешенковичи)
Браславская звезда
Верхнедвинск новости. Районная газета Двинская правда
Новости Докшицы
Новости Дубровно. Днепровская правда.
Лепель новости. Районная газета Лепельский край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика