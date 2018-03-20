Дубровенщина отпраздновала 100-летие Вооруженных Сил (дополнено)





Гордость, мужество, благодарность

Эти слова были главными в последнюю декаду февраля — Дубровенщина отметила

День защитников Отечества и столетний юбилей Вооруженных Сил Беларуси.

Праздничные даты стали поводом еще раз вспомнить страницы истории нашей земли, связанные с героическими событиями Великой Отечественной войны, и о людях, которые писали эту историю, — ветеранах.







Сейчас в нашем районе проживает семь участников тех судьбоносных событий — В.М.Афанасенко, Е.С.Батуро, К.А.Лукашев, М.А.Осипенко А.М.Синявский, А.А.Платонов, Ф.Н.Чачуев. Им с благодарностью и преклонением перед их жизненным подвигом были вручены юбилейные медали «100 год Узброеным Сілам Рэспублікі Беларусь».

Тема памяти и верности воинскому долгу звучала на торжественном митинге в Парке воинской славы.







Выступившие на нем О.М.Лындин, председатель Дубровенского райисполкома, С.В.Рыжанская, председатель РО РОО «Белая Русь», А.Я Гаврутиков, ответственный секретарь районного совета ветеранов, И.В.Соколова, председатель Дубровенского районного объединения профсоюзов, говорили о необходимости сохранения памяти о героическом прошлом наших земляков, о неразрывности судеб представителей разных национальностей, погибших при освобождении Дубровенского района от немецко-фашистских захватчиков, о необходимости для новых поколений быть достойными памяти своих прадедов и дедов.



















По окончании митинга к подножию стелы, именным плитам героев-освободителей, а также к памятнику Героя Советского Союза Анны Никандровой были возложены венки и цветы.



















Праздничная программа продолжилась в районном Доме культуры, где прошел торжественный концерт, посвященный Дню защитников Отечества и 100-летию Вооруженных сил Республики Беларусь «Мы вами гордимся, защитники Отечества».

















































На этом мероприятии грамотами районного Совета депутатов, благодарностями и грамотами Дубровенского райисполкома, а также медалями «100 год Узброеным Сілам Рэспублікі Беларусь» были отмечены те, кто вносит значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи и профессионально исполняет воинский долг.