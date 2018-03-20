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Дубровенщина отпраздновала 100-летие Вооруженных Сил (дополнено)

21.03.2018 — Разное | Новости Дубровно. Днепровская правда.  
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Дубровенщина отпраздновала 100-летие Вооруженных Сил (дополнено)

Гордость, мужество, благодарность

Эти слова были главными в последнюю декаду февраля — Дубровенщина отметила
День защитников Отечества и столетний юбилей Вооруженных Сил Беларуси.
Праздничные даты стали поводом еще раз вспомнить страницы истории нашей земли, связанные с героическими событиями Великой Отечественной войны, и о людях, которые писали эту историю, — ветеранах.


Дубровенщина отпраздновала 100-летие Вооруженных Сил (дополнено)

Сейчас в нашем районе проживает семь участников тех судьбоносных событий — В.М.Афанасенко, Е.С.Батуро, К.А.Лукашев, М.А.Осипенко А.М.Синявский, А.А.Платонов, Ф.Н.Чачуев. Им с благодарностью и преклонением перед их жизненным подвигом были вручены юбилейные медали «100 год Узброеным Сілам Рэспублікі Беларусь».
Тема памяти и верности воинскому долгу звучала на торжественном митинге в Парке воинской славы.


Дубровенщина отпраздновала 100-летие Вооруженных Сил (дополнено)

Выступившие на нем О.М.Лындин, председатель Дубровенского райисполкома, С.В.Рыжанская, председатель РО РОО «Белая Русь», А.Я Гаврутиков, ответственный секретарь районного совета ветеранов, И.В.Соколова, председатель Дубровенского районного объединения профсоюзов, говорили о необходимости сохранения памяти о героическом прошлом наших земляков, о неразрывности судеб представителей разных национальностей, погибших при освобождении Дубровенского района от немецко-фашистских захватчиков, о необходимости для новых поколений быть достойными памяти своих прадедов и дедов.


Дубровенщина отпраздновала 100-летие Вооруженных Сил (дополнено)


Дубровенщина отпраздновала 100-летие Вооруженных Сил (дополнено)


Дубровенщина отпраздновала 100-летие Вооруженных Сил (дополнено)

По окончании митинга к подножию стелы, именным плитам героев-освободителей, а также к памятнику Героя Советского Союза Анны Никандровой были возложены венки и цветы.


Дубровенщина отпраздновала 100-летие Вооруженных Сил (дополнено)


Дубровенщина отпраздновала 100-летие Вооруженных Сил (дополнено)


Дубровенщина отпраздновала 100-летие Вооруженных Сил (дополнено)

Праздничная программа продолжилась в районном Доме культуры, где прошел торжественный концерт, посвященный Дню защитников Отечества и 100-летию Вооруженных сил Республики Беларусь «Мы вами гордимся, защитники Отечества».

  • Дубровенщина отпраздновала 100-летие Вооруженных Сил (дополнено)


Дубровенщина отпраздновала 100-летие Вооруженных Сил (дополнено)


Дубровенщина отпраздновала 100-летие Вооруженных Сил (дополнено)

На этом мероприятии грамотами районного Совета депутатов, благодарностями и грамотами Дубровенского райисполкома, а также медалями «100 год Узброеным Сілам Рэспублікі Беларусь» были отмечены те, кто вносит значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи и профессионально исполняет воинский долг.

 
 
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Гордость, мужество, благодарность Эти слова были главными в последнюю декаду февраля — Дубровенщина отметила День защитников Отечества и столетний юбилей
 
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