Инвестиции в экономику Дубровенщины





В Дубровенском районе практически на границе с Россией состоялось открытие гостинично-развлекательного комплекса «М 1». Его название созвучно с названием основной автомобильной магистрали М 1/Е 30 Брест-Минск-Граница Российской Федерации. Объект расположен на 608 километре данной автодороги, в точке, от которой практически одинаковое расстояние и до Бреста, и до Москвы.

Проект реализовывался в течение шести лет. В декабре 2011 года был заключен инвестиционный договор о строительстве объекта придорожного сервиса между Витебским облисполкомом и компанией ООО «БелРосТоргСбыт». В ходе его реализации на строительство объекта затрачено более 12 млн долларов.

Как отметил Фарид Сабитов, руководитель данного комплекса, архитектурный проект является одним из самых современных, развлекательный центр имеет уникальную концепцию и дизайн, эксклюзивный интерьер, выполненный из высококачественных материалов.







Гостинично-развлекательный комплекс включает в себя гостиницу на 40 номеров, автостоянку на 300 машин. Здесь будет функционировать бар на 60 посадочных мест, мини-бары, два игровых зала.

Открытие гостинично-развлекательного комплекса «М 1» позволило создать 400 новых рабочих мест, увеличит доходы в консолидированный бюджет района, а также увеличит поток туристов как в Дубровенский район, так и в Республику Беларусь в целом.







Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнёв во время открытия комплекса подчеркнул, что данный проект стал своеобразным стартом для вовлечения частного капитала в экономику Дубровенского района и Витебщины в целом. А будущие налоги от деятельности комплекса послужат дальнейшему развитию социальной сферы. В заключение губернатор пожелал инвесторам успехов, удачного бизнеса и взаимопонимания с местной властью.







Олег Лындин, председатель Дубровенского райисполкома, присоединился к поздравлениям в адрес бизнесменов, назвал данный комплекс знаковым объектом, который послужит дальнейшим импульсом как для развития бизнеса, так и экономики Дубровенского района.

Светлана ШУРПАКОВА.