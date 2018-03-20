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Инвестиции в экономику Дубровенщины

21.03.2018 — Разное | Новости Дубровно. Днепровская правда.  
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Инвестиции в экономику Дубровенщины

В Дубровенском районе практически на границе с Россией состоялось открытие гостинично-развлекательного комплекса «М 1». Его название созвучно с названием основной автомобильной магистрали М 1/Е 30 Брест-Минск-Граница Российской Федерации. Объект расположен на 608 километре данной автодороги, в точке, от которой практически одинаковое расстояние и до Бреста, и до Москвы.
Проект реализовывался в течение шести лет. В декабре 2011 года был заключен инвестиционный договор о строительстве объекта придорожного сервиса между Витебским облисполкомом и компанией ООО «БелРосТоргСбыт». В ходе его реализации на строительство объекта затрачено более 12 млн долларов.
Как отметил Фарид Сабитов, руководитель данного комплекса, архитектурный проект является одним из самых современных, развлекательный центр имеет уникальную концепцию и дизайн, эксклюзивный интерьер, выполненный из высококачественных материалов.


Инвестиции в экономику Дубровенщины

Гостинично-развлекательный комплекс включает в себя гостиницу на 40 номеров, автостоянку на 300 машин. Здесь будет функционировать бар на 60 посадочных мест, мини-бары, два игровых зала.
Открытие гостинично-развлекательного комплекса «М 1» позволило создать 400 новых рабочих мест, увеличит доходы в консолидированный бюджет района, а также увеличит поток туристов как в Дубровенский район, так и в Республику Беларусь в целом.


Инвестиции в экономику Дубровенщины

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнёв во время открытия комплекса подчеркнул, что данный проект стал своеобразным стартом для вовлечения частного капитала в экономику Дубровенского района и Витебщины в целом. А будущие налоги от деятельности комплекса послужат дальнейшему развитию социальной сферы. В заключение губернатор пожелал инвесторам успехов, удачного бизнеса и взаимопонимания с местной властью.


Инвестиции в экономику Дубровенщины

Олег Лындин, председатель Дубровенского райисполкома, присоединился к поздравлениям в адрес бизнесменов, назвал данный комплекс знаковым объектом, который послужит дальнейшим импульсом как для развития бизнеса, так и экономики Дубровенского района.
Светлана ШУРПАКОВА.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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