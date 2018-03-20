Дубровенцы выбирают депутатов в местные Советы

18 февраля ровно в 8.00 начали работать все избирательные участки в Дубровенском районе. Сегодня основной день голосования. К 20.00 дубровенцам необходимо сделать свой выбор. Корреспонденты районной газеты, побывавшие на избирательных участках, отмечают, что всюду спокойная доброжелательная обстановка. На участках работают буфеты, проходят согласно графику концертные программы.
На избирательном участке №2.
На избирательном участке №1.
На избирательном участке №3.
Олег Лындин, председатель Дубровенского районного исполнительного комитета, проголосовал на избирательном участке № 15 (аг.Якубово).