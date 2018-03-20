ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дубровенцы выбирают депутатов в местные Советы

21.03.2018 — Разное | Новости Дубровно. Днепровская правда.  
Размер текста:
A
A
A

Дубровенцы выбирают депутатов в местные Советы

18 февраля ровно в 8.00 начали работать все избирательные участки в Дубровенском районе. Сегодня основной день голосования. К 20.00 дубровенцам необходимо сделать свой выбор. Корреспонденты районной газеты, побывавшие на избирательных участках, отмечают, что всюду спокойная доброжелательная обстановка.  На участках работают буфеты, проходят согласно графику концертные программы.


Дубровенцы выбирают депутатов в местные Советы


Дубровенцы выбирают депутатов в местные Советы


Дубровенцы выбирают депутатов в местные Советы

На избирательном  участке №2.


Дубровенцы выбирают депутатов в местные Советы


Дубровенцы выбирают депутатов в местные Советы

На избирательном  участке №1.


Дубровенцы выбирают депутатов в местные Советы


Дубровенцы выбирают депутатов в местные Советы


Дубровенцы выбирают депутатов в местные Советы

На избирательном  участке №3.


Дубровенцы выбирают депутатов в местные Советы


Дубровенцы выбирают депутатов в местные Советы

Олег Лындин, председатель Дубровенского районного исполнительного комитета, проголосовал на избирательном  участке № 15 (аг.Якубово).

 

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 февраля ровно в 8.00 начали работать все избирательные участки в Дубровенском районе. Сегодня основной день голосования. К 20.00 дубровенцам
 
Новости дня
Новости разные
 
В Могилеве на одного безработного приходится почти полторы вакансии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
21.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
Зара (Бешенковичи)
Браславская звезда
Верхнедвинск новости. Районная газета Двинская правда
Новости Докшицы
Новости Дубровно. Днепровская правда.
Лепель новости. Районная газета Лепельский край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика