Призвание — стоматолог





О профессионализме сказано многое. Он является определяющим условием успеха в любом деле. Медицина не исключение, скажем больше — здесь дилетантам делать нечего.

Человек в белом халате не имеет права на поверхностные знания в своей профессии, потому что берет ответственность за здоровье тех, кто обращается к нему за помощью. Каждое движение, каждое прикосновение зубного врача Нины Фандеевой точное. За 48 лет профессиональной практики она стала в своем деле асом.

Путь в профессию Нина Ивановна начинала в далеком 1969 году. После окончания Белорусского государственного медицинского университета распределилась в Дубровенскую районную больницу и с тех пор помогает местным жителям справиться с болью.

—Я «больна» стоматологией, так и можете написать, — первые слова Нины Ивановны при нашем знакомстве, — просто одержима! Честно говоря, я всегда была уверена, что пойду только в медицину, правда не знала по какому профилю. Эта любовь из детства. Никто из родителей не был врачом, только мама во время войны ушла на фронт, где работала операционной сестрой в госпитале. Еще важную роль сыграло заочное обучение в филиале Полоцкого медучилища в г.Глубокое, когда после девяти классов из двух по 40 человек, сформировали один 10 класс с оставшимися 35 учащимися. У нас были очень сильные преподаватели, все они — медики Глубокской больницы с послевоенной практикой. Скорее всего, любовь к медицине привили и они, ведь 21 из нас связал с ней свою жизнь. Уже тогда мы учились по учебникам медицинского института, поэтому, придя на первый курс университета, я знала всю его программу.

В 11 классе Нина Ивановна определилась со специальностью:

—Еще в школьные годы лечила зубы, — смеется она. — Поэтому решила, что буду стоматологом! Мне нравилась сама обстановка стоматологических кабинетов, бормашины, даже запах! С золотой медалью окончила школу и поступила на стомфак в Белорусский государственный медицинский университет в 1964 году.

Нина Ивановна вспоминает, как нашла первого пациента для своей медицинской практики.

— Моя мама — первый человек, на котором я приобретала врачебный опыт. Помню, что колола ей все витамины подряд. Мне доверяли соседи, и даже в школе детям прививки делала.

После окончания института молодой врач-стоматолог распределилась в Дубровенскую больницу.

—В трудовой книжке у меня только две записи: первая — принята на работу, вторая — в 1985 году переведена на должность хирурга-стоматолога. Здесь, в этой больнице, я по-настоящему на практике научилась быть врачом. Помогала тогда мне в этом Ядвига Иосифовна Борисова, врач-стоматолог по призванию.







Опытный врач, старожил отделения — о Нине Ивановне можно сказать: незаменимых нет, но есть неповторимые. Неповторимые и неутомимые, ведь, несмотря на пенсионный возраст, она продолжает работать, передает опыт молодому поколению. Ответственная и жизнерадостная Нина Ивановна пользуется уважением и авторитетом среди коллег, многие из которых именно у нее учились профессиональному мастерству. Давно к фамилии Нины Фандеевой по праву присоединяются эпитеты: один из самых опытных врачей, дружественный и отзывчивый человек.

Кабинета стоматолога боятся и взрослые, и дети. А попадаешь на прием к Нине Фандеевой — и страх сам по себе исчезает. Уютное медицинское кресло, современное оборудование, виртуозные умелые манипуляции стоматолога — и пациент вместо страха получает долгожданное облегчение, боль стихает. А это дорогого стоит.

Долгий жизненный путь — это не только радости, но и испытания. Нина Ивановна, как человек советской закалки, пройдя через них, не потеряла оптимизма, жажды жизни и веры в людей.

Настоящая отдушина и радость Нины Ивановны — ее внук Денис. «Научил бабушку пользоваться компьютером, — улыбается Нина Ивановна. У сына на это терпения не хватило, а вот внук даже на бумажку мне по кнопкам все расписывал, что да как. В «Одноклассниках» меня зарегистрировал, нашел там моих одноклассников и одногруппников по всему миру, с которыми поддерживаю связь».

Сегодня Нина Фандеева, надевая униформу врача, по-прежнему испытывает радость от занятия любимым делом: «Я бы в любом случае стала стоматологом! Конечно, призвание есть призвание, но главная цель моей жизни — чтобы моя семья, родные и близкие были здоровы, а все остальное, я считаю, это чепуха!»

9 февраля по всему миру отмечается Международный день стоматолога — ежегодный праздник зубных врачей и стоматологов. Поздравляем Нину Ивановну Фандееву и всех стоматологов с профессиональным праздником! Желаем крепкого здоровья, оптимизма, моральных и физических сил, терпения, удачи и профессионализма. Пусть пациенты ценят ваш труд, доверяют и радуют счастливыми улыбками.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.