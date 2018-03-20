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Наступила праздничная неделя Масленицы

21.03.2018 — Разное | Новости Дубровно. Днепровская правда.  
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Наступила праздничная неделя Масленицы

Масленица в 2018 году пройдет с 12 февраля по 18 февраля включительно. Праздничная неделя делится на Узкую Масленицу, включающую в себя 3 первых дня, и Широкую, которой отводится оставшиеся 4 дня.
Понедельник — первый день Масленицы называется «встреча». В этот день устраивали и раскатывали ледяные горки. В старину верили, что чем дальше катятся санки или сани, чем громче шум и смех над ледяной горкой, тем лучше будет урожай и длиннее уродится лен.
Вторник — «заигрыш». В этот день принято было заводить веселые игры и угощать за созданное веселье блинами. Молодежь с утра шла кататься с гор и есть блины.
Этот день был особенно волнительным для незамужних девушек, поскольку на заигрыш устраивались смотрины невест.
Среда — «лакомка». В этот день все хозяюшки готовят различные вкусности в больших объемах и украшают ими богатый стол, но блины естественно на первом месте. Также в этот день теща демонстрировала расположение к зятю и приглашала его на угощенье.
Четверг — «разгуляй». С этого дня Масленица разворачивалась во всю ширь — гуляли с утра до вечера, плясали, водили хороводы, пели частушки. Народ предавался всевозможным потехам, ледяным горам, балаганам, качелям, кулачным боям, шумным пирушкам.
Пятница — «тещины вечера». Целый ряд масленичных обычаев в этот день был направлен на ускорение свадеб и содействию молодежи в нахождении себе подходящей пары. Зятья приглашали в гости своих тещ — угощали их блинами. Зять обязан был с вечера лично пригласить тещу.
Суббота — «золовкины посиделки». В этот день молодая невестка приглашала своих родных к себе. Если золовки были еще в девушках, тогда невестка созывала своих подруг-девиц, если золовки были замужем, то звала замужних подруг или родственниц. Невестка обязана была одарить своих золовок подарками.
Воскресение — «прощеное воскресенье», а также «проводы, целовник». В этот день принято просить прощение у всех близких, обиженных за причиненное зло, за какие-то свои проступки. И простить про себя с чистым сердцем их же за такие же действия, которые случайно или умышленно были причинены.

 
 
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Масленица в 2018 году пройдет с 12 февраля по 18 февраля включительно. Праздничная неделя делится на Узкую Масленицу, включающую в
 
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