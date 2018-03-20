В Могилеве на одного безработного приходится почти полторы вакансии, сообщила первый заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Мария Шапневская. Причем в начале года наблюдается снижение напряженности на рынке труда.



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Если на конец марта в 2017 году на одного безработного приходилась только одна вакансия, то сейчас — почти полторы. Всего по городу зарегистрировано 1400 безработных, а заявлено 2050 вакансий. Причем возможность трудоустройства есть по самым разным направлениям. На рынке востребованы как рабочие специальности, так и высококвалифицированные специалисты. А предлагаемые зарплаты варьируются от 310 до тысячи рублей.

Наибольшим спросом в городе сейчас пользуются ИТ-инженеры, медперсонал: от санитарок до врачей высоких квалификаций, воспитатели дошкольного образования. Из рабочих специальностей наиболее востребованы на рынке повара, продавцы, швеи, слесари, электрики и другие.

— Специалисты нашего управления по труду, занятости и социальной защите консультируют всех желающих по открытию предпринимательской и ремесленной деятельности с господдержкой, по вопросам переселения горожан в сельскую местность с их последующим трудоустройством. Мы также информируем о возможностях обучения или переобучения на курсах занятости безработных, — сказала Мария Шапневская.

С 26 по 30 марта управление по труду проводит «Неделю переселения». Все, кто хочет сменить место жительства и работу, могут обратиться по адресу: улица Космонавтов, 17, каб. 3.