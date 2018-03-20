Крутые виражи “Золотой осени”



Золотая осень вновь вступила в свои законные права. И, кроме бабьего лета и грибного бума, лепельчан ждало ещё одно, уже ставшее традиционным, событие. Это открытые лично-командные соревнования по картингу “Золотая осень”, посвящённые памяти Виктора Пузанова.

Что картинг — это “Формула-1” в миниатюре, понятно всем и каждому. “Картинг сильно изменился со времён моих выступлений. Сейчас это копия “Формулы” — уровень профессионализма очень высок”, — отмечает австралийский пилот Даниэль Риккиардо. Конечно, каждый из гонщиков на лепельских трассах мечтает когда-нибудь выйти на автодромы “Нюрбургринга” или “Спа-Франкоршам” и сделать подобную карьеру. Однако главное не в этом.

В чём? На это вопрос блестяще в своё время ответил многократный чемпион “Формулы” Михаэль Шумахер: “Главное — это удовольствие! Если к нему прикладывается ещё настоящий талант, то получается настоящий автогонщик”. Ощущение драйва и жажда скорости — вот зачем идут в гонки. К тому же сложно себе представить более динамичный вид спорта, в котором всё решают доли секунды.

Вообще, картинг чем-то похож на шахматы. Всё просто. Ведь и гонщику нужно не только жать на педаль газа, но и думать головой. Просчитывать различные атаки и делать это молниеносно. К примеру, если поворот — часть комбинации, то его проходить надо так, чтобы как можно точнее попасть в следующий. Значит, какие-то повороты нужно пройти медленнее, чтобы выйти на прямую и проехать её быстрее. Такие вот “динамичные шахматы”. И они привлекли много лепельских болельщиков.

Стартовая решётка в классе “Национал” была на редкость насыщенной. На старт вышли пятнадцать спортсменов из Могилёва, Полоцка, Глубокого, Докшиц. Достойную конкуренцию приезжим любителям автоспорта составили местные гонщики. Крутые виражи площади Свободы вывели на первое место Алексея Демко из лепельского центра детей и молодёжи. Алексей победил в первом и втором заездах — и по праву занял первое место. Достойную конкуренцию ему составил полочанин Дмитрий Долгов. Пьедестала почёта в обоих заездах ему хватило для итогового второго места. Третьим стал ещё один лепельчанин — Игорь Клундук.



Если в классе “Национал” разрешены любые доработки двигателя, то протокол “Формулы-250” на этот счёт более строг. Разрешено использовать любой двигатель на базе ММВЗ без коробки передач объёмом до 125 кубических сантиметров или любой четырёхтактный объёмом до 270. В “Формуле-250” стартовало семь гонщиков. С самого старта борьбу за победу между собой повели полочане Владислав Сухалёнок и Никита Яцкевич. В этом “междусобойчике” более удачливым оказался Влад, поднявшийся на одну ступеньку выше в обоих заездах, нежели Никита. Новополочанин Вадим Рогозный завоевал “бронзу”.

В классе “Ф-125” кроме белорусских гонщиков участвовал Алексей Малахов из российского Смоленска. Однако стартовый четвёртый номер вывел его лишь на пятое место в первом заезде и на седьмое во втором. Тридцать очков и общее седьмое место, без сомнения, расстроили российского автолюбителя. Правили же бал в “Ф-125” другие. Борьба за второе и третье места развернулась между лепельчанином Вячеславом Ерашовым и представителем Полоцка Дмитрием Мишуто. Более высокое место в первом заезде помогло Вячеславу в итоге стать первым. Дмитрий Мишуто — второй. Пятьдесят восьмой стартовый номер стал счастливым для Максима Чимпого из Ушач. Метеором пролетев по дистанции, он заслуженно завоевал первое место.



Класс “Популярный” оказался не слишком популярным у гонщиков. Шесть человек определяли трёх лишних, тех, кому не достанутся лавры призёра. Пьедестал получился разнообразным по своей географии — Лепель, Докшицы, Полоцк. Отрадно и то, что лепельчанин Даниил Бадяй не дал своим соперникам даже поднять головы из кокпита. Воспитанник центра детей и молодёжи уверенно победил как в обоих заездах, так и в общем зачёте. Константин Стодольник из Докшиц и Кирилл Кротовских из Полоцка заняли второе и третье места соответственно.

В классе “Малыш” сражались самые маленькие участники в возрасте от шести до восьми лет. Лепельчанин Даниил Кляшторный из центра детей и молодёжи достойно сражался с полоцкими гонщиками, но более опытным спортсменам всё же уступил. Весь пьедестал “оккупировали” полочане — Егор Панфилов, Константин Волков и Артур Шардыко.

Возрастной ценз в классе “Мини” несколько выше — восемь-тринадцать лет. Здесь не было равных полочанину Юрию Ледницкому, выигравшему у своего соотечественника Артёма Ефименко шесть очков. Третьим стал Феликс Макаревич из Орши.

В “Формуле” быстрее всех финишную черту пересёк болид Станислава Макаревича из Орши. Достойную конкуренцию ему составил Степан Терентьев. Усилий автогонщика из Могилёва хватило для второй ступеньки пьедестала почёта. Полочанин Артём Кунько уступил Степану несколько баллов и занял третье место.

В командном первенстве победили автогонщики из Полоцка. Вторыми стали лепельчане. Третье место — за спортсменами из Докшиц.

























эпизоды гонки; пьедестал почёта.