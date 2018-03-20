По долгу службы



На столе у старшего помощника прокурора Юлии Лабуть, кроме необходимых документов, много книг. Это Уголовный кодекс, Постановление пленума Верховного суда Республики Беларусь и т. д. Настольная литература для любого защитника Фемиды. Перехватывая взгляд, Юлия комментирует:

— Выпадает свободная минутка — освежаю в памяти свод законов. Ведь всё в голове удержать сложно, постоянно выходят изменения и дополнения.

Свободная минутка — это нечастое явление на такой ответственной работе. Ведь кроме заседаний суда нужно подготовить огромное количество документов. Однако большой проблемы Юлия в этом не видит.

Наверное, то, что Юлия будет стоять на страже закона, было предначертано. Родители работают в органах внутренних дел в Браславе, и детская мечта быть доктором очень быстро сменилась желанием быть похожей на них. Высокая планка — Академия управления при Президенте Республики Беларусь — была взята с первой попытки. Дисциплинированности и усидчивости выпускницы Браславской государственной гимназии мог бы позавидовать каждый. С девятого класса — никакого телевизора, лишь учебники и занятия у репетиторов. Спросите, почему?

— С самого начала я старалась сделать так, чтобы мои родители не платили за учёбу. Поэтому хотела поступить на бюджет. Когда возвращалась от репетитора по белорусскому языку, иногда добиралась до дома на автобусе «Лепель — Браслав». Не думала, что когда-нибудь приеду сюда работать.

Пять лет в Академии пролетели быстро.

— На первом месте работы очень большую помощь мне оказал прокурор Поставского района Александр Козич. Первое дело запомнилось. Пожилая женщина в состоянии алкогольного опьянения из бесхозного дома украла два плуга, две бороны и швеллер. На следственном эксперименте было удивительно, как она смогла их затянуть к себе. Второй случай тоже был знаковый. Молодой парень поругался с женщиной, старше себя на десять лет, у которой четверо детей. На почве неразделённой любви начал бить стёкла в местной библиотеке. В общем, дел хватало. Однако после работы в Поставах 20 марта 2017 года меня перевели в Лепель.

Многие преступления случаются по банальной человеческой глупости. Взять моё первое дело на Лепельщине. Молодой парень подделал страховку машины, но был изобличён. Отделался штрафом в сорок базовых величин. Однако представьте, что уже в двадцать лет на человеке «висит» уголовная статья. Одним словом, нужно думать, прежде чем совершать подобные правонарушения. Шило ведь в мешке не утаишь.

— Какие ещё случаи вспомните?

— Лепельчанин в пьяном виде на почве ревности нанёс сопернику два удара ножом в область рёбер и причинил тяжкие телесные повреждения. На суде адвокат обвиняемого предложил наказание, не связанное с лишением свободы. Судом было назначено наказание, не связанное с лишением свободы. Прокурором района приговор был опротестован. Человек всё же схватился за нож, а за подобные действия нужно отвечать по всей строгости закона. Витебским областным судом протест был удовлетворён.

В моей работе нельзя давать волю чувствам. Есть обвиняемый и преступление, которое он совершил, и Уголовный кодекс, которым я руководствуюсь. Жалко детей, ведь по вине их родителей, которые получили судимость, в дальнейшем могут быть проблемы. С пятном на биографии родителей будет сложно поступить в силовые ВУЗы республики, получить хорошую работу в перспективной компании. Опять лишний повод задуматься, ведь за грехи родителей в дальнейшем могут расплачиваться дети.

Однако Юля любит читать не только Уголовный кодекс. Чтение вполне можно назвать её хобби. Список любимой литературы довольно широк.

— Обожаю русскую и белорусскую классику: Достоевского, Толстого, Коласа, Мележа… Когда была в Минске, с удовольствием ходила в Национальный академический театр им. Я. Купалы и Большой театр оперы и балета. Любимая книга — «Братья Карамазовы» Достоевского.

Последний вопрос, гордятся ли ею родители, можно было и не задавать. Ведь ответ и так понятен. Юлия улыбнулась и кивнула. Ведь не гордиться такой дочерью нельзя.

Евгений НИКОЛАЕВ.

На снимке: Юлия Лабуть.

Фото автора.