

С помощником врача-гигиениста Анной Довнар мы познакомились, когда посещали оздоровительный лагерь средней школы №1. Хрупкая на вид девушка оказалась очень строгой. Казалось, от её взгляда не ускользнёт ни одна, на первый взгляд совсем незначительная, мелочь. Это потом Анна объяснила, что в её работе мелочей не бывает.

Анна закончила Слободскую детский сад-среднюю школу и выбор будущего призвания стал сюрпризом для родителей. Витебский медицинский колледж и «медико-профилактическое дело». К вполне известным предметам, таким как физика, химия или биология, добавились новые — «эпидемиология», «коммунальная эпидемиология» и т.д. На первом курсе — лабораторные исследования готовой продукции, на втором — практика в детских садах и магазинах. Учиться было интересно, Анна лишь чуть-чуть не «дотянулась» до красного диплома.

И вот оно, долгожданное распределение. Молодому специалисту повезло, в Лепеле было место помощника врача-гигиениста, поэтому Анна вернулась на родину.

Пришла, как говорят в народе, с корабля на бал. Лето, различные проверки детских лагерей, времени на раскачку не было. Помнит и свой первый протокол, который пришлось составить на одного из начальников лагеря.

Каждый из нас, побывав в статусе молодого специалиста, знает, как важно найти в коллективе поддержку и людей, которые помогут и подскажут. Вовремя сказанное доброе слово может воодушевить и позволит не пожалеть о выбранной профессии. Анне было легко, ей в начале профессионального пути помогали более опытные коллеги: заведующий отделом гигиены Олег Варган и помощник врача-гигиениста Нина Климентьева. И работает она уже четвёртый год.

— В этом летнем сезоне мы проверяли 21 оздоровительный лагерь, — говорит Анна. — Бывает, что на первый взгляд всё чистенько и аккуратно, но по мелким огрехам видишь, что не всё так хорошо. И наоборот, неприглядные с виду шкафы, но внутри всё сияет. Однако в основном все понимают, что я «придираюсь» не из-за своих прихотей, а работаю ради здоровья детей.

Кроме посещения школ, детских садов, лагерей Анну каждый день на столе ждёт ворох бумаг. Это оформление мониторингов и проверок, подготовка отчётов на Витебск. Порой приходится брать документы домой.

— Чтение — моё хобби, — признаётся девушка. — Ещё в одиннадцатом классе прочитала «Королеву Марго» Александра Дюма, и с тех пор влюбилась в зарубежную историческую, а потом и фантастическую литературу. Серия книг Мориса Дрюона «Проклятые короли», «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда и т.д. Не люблю читать с экрана компьютера, поэтому заказываю книги через интернет-магазин «Оz.by». Всё-таки запах типографской краски и шелест страниц не сравнить с бездушным щёлканьем компьютерной мышки. Да, книги нынче стоят недёшево, но есть литература, которая достойна своих денег.

Евгений НИКОЛАЕВ.

На снимке: Анна Довнар.

Фото автора.