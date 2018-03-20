История Ивана Сможевского потрясла весь город



История Ивана Сможевского, который попал под машину и получил тяжёлую черепно-мозговую травму, потрясла весь город. Вот уже несколько лет идёт борьба за здоровье ребёнка. Неравнодушные люди из Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья в 2016 году собрали деньги на двухмесячную реабилитацию в словацком центре «Адели». Но это лишь первый шажок на непростом пути к выздоровлению. О том, как себя чувствует Ваня, о дальнейших планах лечения мы говорим с волонтёром Екатериной Борисович и мамой Вани Сусаной.

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— Перед «Адели» мы обращались во многие центры, однако из-за тяжёлого заболевания многие отказывались его брать на лечение, — говорит Екатерина. — Словаки выставили счёт в 26 тысяч евро, мы собрали чуть более двадцати и немного сократили срок пребывания в центре. Двадцать пятого мая прошлого года Ваня с отцом уехали и через два месяца вернулись. Местные врачи проводили лечебные массажи, физиопроцедуры, ЛФК. По прошествии лечения ребёнок стал более подвижен, ярко проявлял эмоции, начала появляться улыбка.

К сожалению, возникли проблемы с глазами — начался воспалительный процесс на веках. Врачи Витебской областной больницы на базе Лепельской ЦРБ сделали операцию, и повторно ехать далеко мы уже не рискнули. Сделали запросы в реабилитационный центр «Три сестры» (Россия, Московская область), клиники доктора Шахновича и доктора Рошаля. Отозвались все и были готовы принять Ваню. Однако если в «Трёх сёстрах» в сумму лечения (около 15 тысяч евро в эквиваленте) входят проживание, доставка, приглашение различных специалистов, то в клинике доктора Шахновича — только реабилитация. Кроме того, в клинике «Три сестры» есть нейроуролог, для привлечения внимания общественности клиника часто приглашает медиазвёзд. Нам сказали, что Ване необходимо укрепить мышцы спины. Решили не сидеть сложа руки, делали ЛФК, массаж.

Кроме того, в ноябре и феврале Ивана направляли в республиканскую клиническую больницу медицинской реабилитации в Аксаковщине. В лечение входили четыре физиотерапевтические процедуры, многочисленные обследования, приглашали специалистов «со стороны».

Реабилитолог направил его во вторую детскую клиническую больницу в Минске, на базе которой работает республиканский центр детской урологии. После врачебной консультации медики назначили срочную операцию, так как была угроза жизни. Через сутки прооперировали, но к ночи открылось кровотечение, и врачи провели повторную операцию. Стоит сказать огромное спасибо медикам, которые спасли ребёнка.

Пока Ваня находился в урологическом отделении, его осмотрели нейрохирург РНПЦ неврологии и нейрохирургии, а также доцент кафедры неврологии Белорусской медицинской академии последипломного образования, кандидат медицинских наук Елена Ивашина. Она расписала медицинское лечение на четыре курса вперёд. Прописала препарат «Баклофен», который оказывает мощное действие на нервно-мышечную передачу импульсов. После начала приёма улучшились движения рук, мышцы стали мягче. Ваня пролежал месяц в урологии, дальнейшая реабилитация — в республиканском клиническом центре паллиативной медпомощи детям.

— Центр создали в прошлом году, — подключается в беседу Сусана Сможевская. — Новое современное здание расположено в загородной зоне, в лесном массиве, отделения — в отдельных корпусах по радиусу. Есть внутренний дворик с зоной отдыха, из каждой палаты — выход в индивидуальную “зелёную зону”. Обстановка приближена к домашней, там избегают названия «медицинская палата» и называют палаты «полянами» — «Ежевичная», «Клубничная», «Солнечная». В холле «растёт» «Дерево желаний», где можно оставить своё пожелание или мечту.

Персонал, волонтёры, лечение заслуживают самых тёплых слов. Пациенты центра — тяжелобольные дети, которые нуждаются в особом уходе, и клиника оснащена концентраторами кислорода, электроотсосами, ингаляторами, медицинскими подъёмниками (трекерной системой), многофункциональными кроватями, противопролежневыми матрасами, пульсоксиметрами и т. д.

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Очень хорошее отношение было со стороны врачей, — отмечает Сусана. — При любой возможности давали мне отдохнуть и помогали ухаживать за ребёнком. В комнате находились кровать для ребёнка, кресло-кровать, телевизор. Пол подогревается для проведения на нём игровых занятий. Яркое впечатление произвела ванна с гидромассажем — на специальном подъёмнике Ваню опускали в воду и проводили ряд процедур — вакуумный массаж, транскорониальную стимуляцию. Меня также учили правильной технике поворота ребёнка.

Навещали нас волонтёры из групп «ВКонтакте» и «Одноклассники». Порой от совсем незнакомых людей я слышала слова поддержки и дружеского участия.

— Кроме этого, в Минске с мамой работал психолог, — поддерживает диалог Екатерина Борисович. — Наш волонтёр Юлия Демко провела для Сусаны небольшую обзорную экскурсию по Минску, сходили в кинотеатр. Ведь бывает очень тяжело, и такие «встряски» необходимы, чтобы совсем не опустить руки. Благодаря лепельским врачам Сусана и Ваня попали к хорошим специалистам на консультацию в РНПЦ отоларингологии. Нужно отдать медикам должное, они сами спустились к машине скорой помощи и обследовали ребёнка. Слух у Вани оказался хорошим, проблем с трахеостомой тоже не нашли, лишь заменили трубку. Нам организовали заочную консультацию с заведующим консультативной поликлиникой, кандидатом медицинских наук Геннадием Урьевым. Он посодействовал в налаживании связи с Минским городским центром медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями. При посещении центра заместитель главного врача по медицинской части Юлия Тришина, просмотрев документы и анализы, высказала готовность принять Ваню на лечение. Приём назначен на 18 августа.

С декабря открыт сбор на лечение в реабилитационном центре «Три сестры». Из необходимых 954 тысяч российских рублей собрано около 226 тысяч. Финансовые отчёты, выписки, необходимые «скрины» — всё есть в нашей волонтёрской группе «ВКонтакте» «Ваня Сможевский, г. Лепель, Беларусь». Кроме того, мы прошли проверку благотворительным сообществом «Поможем всем миром».

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Недавно мы решили «взбодрить» нашу группу друзей и волонтёров. Фотосессию Сусаны и Вани провели фотограф из Чашник Николай Шкитко и лепельчанин Николай Кузьмичёнок. Это ещё одна попытка каким-то образом привлечь внимание, показать, что жизнь продолжается. Дать понять, что мы не остановимся и не опустим руки. Результаты есть — Ваня видит, слышит, реагирует на звуки поворотом головы, проявляет эмоции, ест с ложечки, значительно увеличилась подвижность рук. Однако спастика мышц конечностей — одна из основных проблем, из-за чего подвижность мальчика очень ограничена. Тазобедренные, коленные суставы, голеностоп подвижны только при внешнем воздействии. Необходимо применение современных методов реабилитации.

— Очень приятно, что нас в беде поддержало очень много неравнодушных к чужому горю людей, — отмечает Сусана Сможевская. — Когда случилась беда, инициатором сбора денежных средств выступила волонтёр Галина Макарова, не остались в стороне Надежда Антонова, Ирина Орлова, Виктория Крыжберская, Инна Вершеловская, Сергей Аксенович, Алексей и Елена Ходун, Светлана Рогожкина, Юлия Демко. Деловую переписку с реабилитационными центрами вела Татьяна Мурашова. Иерей Сергий Лешкевич и его сын Саша часто заходят в гости, интересуются текущими делами. Благодаря заместителю председателя райисполкома Виктору Азарёнку решился вопрос об оказании логопедической помощи Ване — два раза в неделю логопед Татьяна Мурашова вела занятия. Наши соседи — семья Фокиных — кроме слов поддержки, помогают свежими яйцами и козьим молоком. Всех не перечислить, и всем огромное спасибо. Без вашей помощи нам не справиться!

Каждый, кто желает оказать помощь в дальнейшем лечении Вани Сможевского, имеет возможность перечислить денежные средства на следующие реквизиты.

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 211 – г. Лепель, ул. Гагарина,1. УНП 300231837 МФО 150801660

Белорусские рубли — транзитный счёт 3819382300098 на благотворительный счёт 000009 в центре банковских услуг 211/Операционная служба, дата окончания действия договора благотворительного счёта 09.11.2017.

Евро — транзитный счёт 3819382300102 на благотворительный счёт 000005 в центре банковских услуг 211/Операционная служба, дата окончания действия договора благотворительного счёта 09.11.2017.

Российские рубли — транзитный счёт 3819382300102 на благотворительный счёт 000009 в центре банковских услуг 211/Операционная служба, дата окончания действия договора благотворительного счёта 09.11.2017

Доллары США — транзитный счёт 3819382300102 на благотворительный счёт 000012 в центре банковских услуг 211/Операционная служба, дата окончания действия договора благотворительного счёта 09.11.2017.

Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счёт Сможевского Виктора Ивановича на лечение сына Сможевского Ивана Викторовича.

Пополнение счёта компании МТС +375 29 555 87 32

Почтовый перевод — на имя Сможевского Виктора Ивановича, 2-ой пер. Пышнянский, д. 7, г. Лепель, Витебская область, Республика Беларусь.

Пополнение электронного кошелька «Яндекс. Деньги». Номер кошелька 410012514486305.

Евгений НИКОЛАЕВ.

На снимке: Сусана и Иван Сможевские.

Фото автора.